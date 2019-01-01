Арбенина рассказала, как её расстреляли на «Нашествии»

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

В утреннем шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» побывала участница фестиваля, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. В этом году, буквально за пару недель до «НАШЕСТВИЯ-2019», 8 июля, музыкант отметит свое 45-летие на сцене Крокус Сити Холла вместе с поклонниками. А уже 19 июля в Большом Завидове выступление группы «Ночные снайперы» даст официальный старт «Главному приключению года». В утреннем эфире «НАШЕго Радио» Диана Арбенина рассказала о том, как готовится к юбилейному концерту, а также поделилась своими воспоминаниями о «НАШЕСТВИИ» разных лет.

-Какие концерты ждут поклонников «Ночных снайперов» в июле?

-Мы играем в пятницу, 19 июля. Мы открываем «НАШЕСТВИЕ». Надо что-то такое придумать. Осталось вообще чуть-чуть. Восьмого июля мы сыграем концерт, восьмого выйдет альбом, восьмого после концерта Диана Сергеевна дико отметит, а потом будем готовиться к «НАШЕСТВИЮ». У меня такой план. Приходите восьмого июля. Но я честно об этом не думаю, потому что мы постоянно сейчас находимся в репетициях. Я придумала программу, которую мы поднимаем с нуля. Потому что наша акустика это не просто взять акустическую гитару и сыграть. Сейчас чуть-чуть приоткрою тайну. Я придумала сыграть акустические песни, которые мы никогда не играли в электричестве, никогда не было аранжировок и которые мы, более того, очень редко играем даже в акустике. Это песни 93-94 гг. Конечно же, ребята пухнут от того, что это нужно все аранжировывать с самого начала. Когда я вчера засыпала, подумала: «Слава Богу, через неделю в это время уже все будет кончено». Вот именно такими словами! У меня очень тяжелая неделя вот эта и слава богу, что я придумала этот концерт в день рождения, потому теперь про день рождения я вообще не вспоминаю.

-А то, что день рождения выпал в этом году на понедельник, не смущает? Обычно же стараются перенести дату празднования ближе к выходным.

-А что я должна делать? Тот, кто не хочет поздравлять тебя в понедельник, не захочет поздравлять тебя в воскресенье. Потому что это важно! Мы не выбираем день. И понедельник ничем не хуже, чем суббота. Да, понятно, что мы работаем все. Но в конце концов, ты «рождаешься» раз в году. Те люди, которые хотят тебя поздравить, должны буквально расшибиться в лепешку и прийти тебя поздравить. Ни в коем случае не переносите свой день рождения.

-Буквально через неделю ты отметишь свое 45-летие, в прошлом году круглую дату, 25 лет, отпраздновала группа «Ночные снайперы». Что изменилось за это время?

-Я вот недавно ехала и думала: «Боже мой, все-таки моя самая главная заслуга перед самой собой за эти 25 лет, если сказать про коллектив, это то, что эти песни уже стало можно слушать». Потому что альбом «Рубеж», для меня - антимузыкальный альбом. То есть его создавали люди, которые еще не умеют аранжировывать песни, не знают, как их записывать и в принципе с трудом представляют себе, как это все устроено. Но сейчас все как-то лучше стало.

-Что ты ждешь от «НАШЕСТВИЯ-2019»?

-По поводу «НАШЕСТВИЯ»: я не знаю, как я буду играть в этом году, потому что в прошлом это была такая чума! Я прошлогоднее «НАШЕСТВИЕ» запомню, как лучшее в нашей жизни. Такого приема я не то, чтобы не ожидала… Люди так спели песню «Катастрофически», что я ее теперь вообще своей не воспринимаю. Мне теперь кажется, что эта песня народная и я ее просто пою. Я не знаю, как можно лучше сыграть в этом году, но я попробую. Я буду стараться, конечно. Я очень хочу, конечно, сыграть на «НАШЕСТВИИ» в этом году и очень хочу сделать так, чтобы было не хуже, чем в прошлом. Для меня это важно.

-У группы есть какие-то специальные требования технические или бытовые для фестивалей?

-Технические очень жесткие всегда. Я – зверь! Мне нужно, чтобы мне было комфортно везде: и на фестивале, и на квартирнике, и на стадионе. Не отличается ничем. Но я всегда иду на встречу организаторам, когда понимаю, что есть какие-то четкие причин, которые позволяют им сказать, что мы должны приехать на саунд-чек в три часа ночи. Ничего в этом страшного нет, потому что это жанр такой, такая музыка. Но! Для того, чтобы хорошо звучать, мы должны быть технически оснащены. Просто по высшему разряду. Что касается бытового райдера, то он у меня практически отсутствует. Я вообще считаю, что это понты, на самом деле. Вот эти все немыслимые попсовые закидоны. Ко мне это вообще никак не относится, потому что мне нужна воды, много лимонов для лимонного сока, кофе, чай. Собственно, все! Когда мне начинают выставлять на стол всякие нарезки, я говорю: «Убрали все! Я сюда не есть приехала!». Должно быть свободно, чисто. Ты должен приехать для того, чтобы играть музыку, а не поджирать бутерброды в гримерках.

-20 лет «НАШЕСТВИЮ» в этом году. Ты помнишь свое первое «НАШЕСТВИЕ»?

-Конечно! Я помню первое «НАШЕСТВИЕ»! Я помню, что у нас была на тот момент директор Света Лосева. Она нам говорит: «Мы придумаем следующую штуку: возьмем газеты, полностью выкрасим их в желтый цвет. Группа начнет играть, а ты выйдешь на сцену и крикнешь что-то вроде “Достойной стране – достойную прессу”. А газеты, как символ желтой прессы, раскидаешь». Я говорю: «Ну, хорошо, я так и сделаю». Я до сих пор не понимаю, к чему это было. Серьезно! Я не понимаю, как можно было бороться с желтой прессой, которая в принципе тобой не интересуется. Но было очень бодро и, конечно, абсолютно не музыкально.

-А странные или смешные события на сцене «Главного приключения года» бывали?

-Я знаете, какое помню «НАШЕСТВИЕ»? Когда мне позвонил Виторган и говорит: «Послушай, ничего, если мы тебя расстреляем на песне “Катастрофически”?». А я ему говорю: «Ой, какая идея!». Язык мой – враг мой. Потому что надо было хорошо подумать. Но я же сразу согласилась. И в какой-то момент они взорвали эти баллончики, и я упала на сцену. А дальше была достаточно странная такая ситуация, потому что там еще кода. А я в этот момент упала. Лежу и думаю: «А что делать вообще? Как допеть то? Если меня убили, как я могу встать? Это же рок-н-ролл». А песню то допеть надо как-то все-таки. Я все-таки поднялась и допела. А в Рязани пострадала очень сильно гостиница, потому что я выкинула телевизор из окна.

-Дай совет тем, кто впервые планирует отправиться на «НАШЕСТВИЕ» в этом году.

-Но на самом деле, мне кажется, все-таки это главное приключение года. Можно забить на все условности. Я бы ни в коем случае не приехала на каблуках, не взяла бы никакие пакеты, я бы шарашила по грязи, как есть, потому что мы, к сожалению, взрослые люди, но в душе остаемся детьми. Поэтому на четыре дня просто уехать, жить в палатке, оторваться со страшной силой. Конечно, такие приключения нужны. Я бы с большим удовольствием привезла детей. Я нам с вами желаю удачи. 19 числа я буду во всеоружии.

Накануне в утреннем шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» побывала программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова. Она рассказала о том, что ждет гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019», а также раскрыла несколько сюрпризов, которые подготовили организаторы в этом году.

