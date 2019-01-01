«НАШЕСТВИЕ»: 20 лет за один день (Фото)

Меняются у фестиваля в этом году и партнёры. Одним из них стал «Роскосмос». Именно благодаря этому сотрудничеству на фестивальном поле появится тематический выставочный павильон. Но самый главный сюрприз ожидает гостей в субботу, 20 июля: на экранах Главной сцены состоится трансляция запуска ракеты, которая выведет космический корабль на околоземную орбиту.

Добавим, после пресс-конференции вечер продолжился выступлением группы «Заточка. Её лидер Юрий Новокаин рассказал корреспонденту НСН, какие эмоции его охватывают в связи с первым выступлением на сцене Главного Приключения Года.

«Это большая честь. 20 лет к тому же. Класс! Я, скорее всего, буду очень испуганный на сцене. Что-то лепетать, смотреть на огромное количество людей и пытаться сделать хорошо все. Постараемся наравне с большими мальчиками выступить. Пустили поиграть с большими мальчиками – надо соответствовать», — поделился мыслями музыкант.

Напомним, юбилейное «Нашествие» пройдёт в Большом Заивдове 19, 20 и 21 июля. В предфестивальный день, 18 июля на Главной сцене состоится прощальный концерт группировки «Ленинград». Подробнее о программе фестиваля и условиях приобретения билетов, читайте на сайте nashestvie.ru.

