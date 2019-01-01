Нашествие - 2019

«НАШЕСТВИЕ»: 20 лет за один день (Фото)

20 июня17:44

В ДК им. Горбунова прошла пресс-конференция, посвящённая будущему юбилею фестиваля. НСН рассказывает, как это было.

В легендарной «Горбушке» — ДК им. Горбунова, с которого началась 20-летняя история фестиваля «Нашествие», ровно за месяц до юбилейного фестиваля прошла пресс-конференция, посвящённая Главному Приключению Года.

Вначале публике представили премьерный короткометражный фильм об истории «Нашествия», в котором раскрыли малоизвестные факты о судьбе фестиваля. Далее организаторы рассказали о том, как развивается масштабный open-air каждый год. В своей речи генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва не исключила, что в ближайшем будущем фестиваль может дорасти до четырёхдневного формата, а может быть, и до шестидневного, если гости проявят интерес.

На фото музыкант группы «Ундервуд» Максим Кучеренко.

ФОТО: Пресс-служба «Нашего Радио»

На фото ведущий утреннего шоу «Подъёмники» Александр Бон.

ФОТО: Пресс-служба «Нашего Радио»

Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва и продюсер фестиваля Андрей Матвеев.

ФОТО: Пресс-служба «Нашего Радио»

Лидер группы «Заточка» Юрий Новокаин

ФОТО: Пресс-служба «Нашего Радио»

Ольга Кормухина и Александр Белов

ФОТО: Пресс-служба «Нашего Радио»
1/ 5

«По поводу четырех дней фестиваля…А почему бы нет? Мне кажется, у нас в этом году будет очень большое количество людей в четверг. Если люди готовы приезжать к нам в четверг, то мы готовы делать четыре дня, пять дней, шесть! Может быть, больше. Так что думаю, да, это может стать традицией», — рассказала она.

Кормухина: На «Нашествии» нужно «мочить сразу»!

Об особенностях программы юбилейного «Нашествия» рассказала программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова. По её словам, сюрпризы зрителям готовят группа «БИ-2», группировка «Ленинград», Глеб Самойлов & The Matrixx, Мумий Тролль и другие артисты.

Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва

ФОТО: Елизавета Головчанская

Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова

ФОТО: Елизавета Головчанская

Продюсер фестиваля «Нашествие»-2019 Андрей Матвеев

ФОТО: Елизавета Головчанская
1/ 3

Приятные новшества ожидают не только ценителей русского рока, но и любителей активного отдыха. Как рассказал продюсер фестиваля Андрей Матвеев, в планах организаторов сделать много новых зон отдых и активности, которые будут работать в любое время суток.

«На решение этого вопроса сейчас нацелено достаточно много усилий. Синоптики пока дают оптимистичный прогноз, но мы не перестаем готовиться и к другому сценарию, заботимся о комфорте гостей в случае непогоды», — рассказал Матвеев.

«НАШЕСТВИЕ» могут продлить на шесть дней

Меняются у фестиваля в этом году и партнёры. Одним из них стал «Роскосмос». Именно благодаря этому сотрудничеству на фестивальном поле появится тематический выставочный павильон. Но самый главный сюрприз ожидает гостей в субботу, 20 июля: на экранах Главной сцены состоится трансляция запуска ракеты, которая выведет космический корабль на околоземную орбиту.

Добавим, после пресс-конференции вечер продолжился выступлением группы «Заточка. Её лидер Юрий Новокаин рассказал корреспонденту НСН, какие эмоции его охватывают в связи с первым выступлением на сцене Главного Приключения Года.

«Это большая честь. 20 лет к тому же. Класс! Я, скорее всего, буду очень испуганный на сцене. Что-то лепетать, смотреть на огромное количество людей и пытаться сделать хорошо все. Постараемся наравне с большими мальчиками выступить. Пустили поиграть с большими мальчиками – надо соответствовать», — поделился мыслями музыкант.

Напомним, юбилейное «Нашествие» пройдёт в Большом Заивдове 19, 20 и 21 июля. В предфестивальный день, 18 июля на Главной сцене состоится прощальный концерт группировки «Ленинград». Подробнее о программе фестиваля и условиях приобретения билетов, читайте на сайте nashestvie.ru.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Пресс-служба «НАШЕго Радио»
ТЕГИ:Нашествие - 2019