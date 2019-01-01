Ренегат: Если не сыграл на «Нашествии», ты никто

Во дворце культуры имени Горбунова проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019». В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Лидер группы «Северный Флот» Александр «Ренегат» Леонтьев рассказал НСН, что предстоящее выступление на фестивале для них не первое, но он ждет от него новых ощущений.

«У нас это "Нашествие" далеко не первое, в этот раз мы играем на сцене "Ультра" в первый день ночью. Я жду, чтобы наконец-то врезать со светом, чтобы было шоу, хочется по красоте. Из-за этого жду с нетерпением, надеюсь, все будет хорошо, народу обещается быть много. Для меня святое – начало 2000-х, всякие Раменские, когда это все начиналось, было очень круто. Мы там были слегка младше, время было другое. Все фестивали, когда рождаются, они живые, взрывные. А сейчас это уже некое официозное мероприятие для любого рокера. Грубо говоря, если не сыграл на "Нашествии", ты никто, а когда сыграл – ну теперь уже ладно, теперь ты типа русский рокер», - пошутил он.

Говоря о то, что фестиваль стал площадкой для встречи старых знакомых артистов, музыкант отметил, что раньше участники рок-коллективов были проще и более общительнее.

«По ощущениям, на "Нашествии" люди встречаются, которые давно не виделись, да, это есть. Но раньше было ощущение, что люди там знакомились. Сейчас такого не происходит. Все, кто друг друга знает, в шатры заходят, вместе выпивают, но так, чтобы как раньше подойти и сказать: - Здорово, я из "Короля и шута"! - О, круто, а я с Земфирой играю! – сейчас такого нет. Сейчас уже все с понтами. В любом случае фестиваль – это хорошо, надеюсь, не будет дождя, как в позапрошлом году. Про тот фестиваль я бы забыл, по колено в грязи – это было страшно. Но ничего, справились», - рассказал он.

Ранее солист группы «Заточка» Юрий Новокаин рассказал в эфире НСН о том, что ждет от фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». Он отметил, что впервые оказаться на такой большой сцене для него очень почетно. «Пустили поиграть с большими мальчиками – надо соответствовать», - поделился он.

