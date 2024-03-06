«Фрешмены и сенсации»: Генпродюсер «Звука» о главных артистах и трендах года
Поклонники рока гордятся этой музыкой, при этом у молодежи популярен его симбиоз с рэпом, сказал в эфире НСН Сергей Балдин, назвав примерами такого стиля группы «Три дня дождя» и «Тринадцать карат».
Генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин в интервью НСН назвал самых востребованных и перспективных артистов, и объяснил, почему в рок-музыке в последние годы редко встречаются сенсации.
Ранее эксперты индустрии, опрошенные НСН, назвали самыми востребованными в 2024 году предстоящие концерты группы «Руки Вверх!», Басты, Леонида Агутина и Егора Крида. В число перспективных рок-музыкантов, в частности, попали «Три дня дождя», Shortparis, «Курара» и tAISh.
РОК БЕЗ СЕНСАЦИЙ: «СИМБИОЗ С РЭПОМ»
«Рок-музыка – востребованное музыкальное направление. При этом, конечно, поп лидирует. Русский рэп по объемам прослушивания на втором месте, рок-музыка - на третьем. У рока высокий слушательский статус: люди, которые его слушают, этим гордятся, с уважением называют имена любимых артистов. Но рок сделал свои самые заметные шаги уже довольно давно, в 1960-70 годы. В последние годы в жанре редко появляются сенсации. Причин этому несколько. В рок-музыке, по сути, два инструмента, – гитары и ударные. Рок подразумевает весьма определённые направления творчества. В результате жанр находится там, где находится: его любят, переслушивают музыку многолетней давности, но новых проектов немного», - сказал Балдин.
По его словам, сегодня успешны группы, ориентированные на молодую аудиторию и сочетающие рок с рэпом.
«Музыкальные телеканалы на протяжении последних лет делали премии, где постоянно была номинация "Лучшая рок-группа". И пять коллективов сменяли друг друга на протяжении десяти лет. Они из года в год просто менялись местами. Молодые ребята, конечно, тоже запускаются. Хорошо заметны "Три дня дождя". Еще "Тринадцать карат" – симбиоз рока и рэпа. Что касается прослушиваний, то здесь успешны группы, ориентированные на молодую аудиторию. Взрослая – прослушивает более спокойно и неторопливо, в разумном количестве. Если же песня понравилась молодой аудитории, то она может один и тот же трек послушать за день 50-100 раз. И еще и на следующий день включить. Но пройдет месяц, появится другая группа, и слушатели переключатся на нее, а про старые любимые треки даже не вспомнят», – разъяснил генпродюсер «Звука».
ЗВЕЗДЫ И КАМБЕКИ: ОТ ZIBERT ДО «ВИНТАЖА»
Сергей Балдин также назвал самых востребованных и самых перспективных артистов на «Звуке».
«На мой взгляд, большое внимание аудитории удалось привлечь к своей работе Люсе Чеботиной, она уверенно держится наверху. Стоит сказать о Jony, Hammali&Navai и Zivert, которая выпустила альбом и участвовала в нескольких спецпроектах. Ей удаётся на высоком уровне поддерживать к себе интерес. Если говорить о перспективных, то я бы выделил исполнительницу MONA, работающую с продюсером ELMAN. MONA за прошедший год выпустила сразу несколько песен и сделала коллаборации с другими исполнителями. Эта артистка в большинстве случаев - автор своих песен, так что у нее мощное и перспективное движение вперёд. Очень серьёзно себя в течение этого года показал исполнитель NЮ. Он не дебютировал в этом году, но его результаты для карьеры в 2023 году беспрецедентны. Следом я хотел отметить дуэтный проект Filatov&Karas, который уже много лет на сцене, а на видеоплатформах у них более полутора миллиардов просмотров. При этом в прошлом году у ребят вышел новый трек, который стал трамплином в карьере», - указал Балдин.
Он также рассказал о собирающих стадионы рэп-звездах и авторах «камбеков».
«Один из самых молодых и подающих надежды на нашей сцене – Ваня Дмитриенко. В прошедшем году он до конца сформировался и дошёл до заметных сольных концертов. Если говорить про хип-хип то это A.V.G и Гио Пика. У обоих появились яркие треки. Не могу не упомянуть MACAN. В прошедшем году он собрал две "ВТБ-Арены”, 8 июня – выступит на стадион “Лукойл-Арена”. С прослушиваниями у него полный порядок. Не могу гарантировать, что это – математические итоги, но это мои ощущения. И еще были яркие камбеки на сцене: это трек "Винтажа" "Плохая девочка" и трек Евы Польны "Зима в сердце", который перепела "Моя Мишель". Мне очень приятно осознавать, что сегодняшний музыкальный рынок позволяет делать такие преображения и давать песням вторую жизнь. И таких треков много – сегодняшний музыкальный бизнес не только у нас, но и в мире использует этот инструмент. Поэтому я думаю, что в 2024 году мы увидим не одну песню, которая зазвучит по-новому», - отметил собеседник НСН.
МЕЧТЫ О ЕДИНОМ ЧАРТЕ: «ФРЕШМЕНЫ И МИКРОФЕСТИВАЛЬ»
Многие эксперты индустрии сетуют, что в России нет единого национального чарта исполнителей. Сергей Балдин назвал такой чарт крайне полезной вещью и выразил надежду, что он скоро появится.
«Для музыкального рынка это –– крайне полезная вещь, с точки зрения популяризации музыки. Мы с каждым годом потребляем все больше музыки, это связано с технологиями и ростом количества сценариев потребления. Это точно пошло бы на пользу индустрии в целом и артистам. Игроки рынка не раз обсуждали похожие вещи, в том числе мы с нашими коллегами. Так что надеюсь, что в недалеком будущем такой чарт появится. Потому что, благодаря цифровому сценарию потребления музыки, мы можем располагать абсолютно реальными, подтвержденными цифрами. Мы можем получить реальную картину по разным показателям: по количеству прослушиваний, уникальных слушателей, скорости наращивания аудитории и т.п. Как именно считать, мы договоримся, главное, всем признать, что это необходимо», - призвал Балдин.
По его словам, в перспективе «Звук» может начать проводить собственные музыкальные фестивали, а пока вместо них реализуется другой формат.
«В тот момент, когда мы будем готовы к проведению собственных музыкальных фестивалей, мы дадим об этом знать. Я лично – точно хочу. А пока наша команда уже отлично работает над нашим микрофестивалем "Вечерний Звук". В музыкальном бизнесе есть три кита: создание музыки, продвижение музыки и ее монетизация. И самая актуальная задача для всех исполнителей – именно продвижение. Для начинающего музыканта – это самый сложный этап. Мы ищем артистов с новыми релизами, выбираем наиболее интересных на наш взгляд, и предлагаем выступить на "Вечернем Звуке". На каждом мероприятии выступают около десяти артистов: восемь из них – это уже состоявшиеся, известные, а двое – новички. Как правило, это – один из участников нашего плейлиста «Громче», куда попадают фрешмены. Каждый выходит на сцену и исполняет две песни: одну новую и один свой хит, визитную карточку. В индустрии часто шутят, что самая плохая музыка – это новая музыка. Поэтому мы ее подаем вместе со знакомой и любимой, и здесь выигрывают все», - отметил собеседник НСН.
ТРЕНДЫ 2024: «ХИП-ХОП НЕ ПОБЕДИТ ПОП-МУЗЫКУ»
Сергей Балдин считает, что в 2024 году сохранится тренд превосходства поп-музыки над рэпом, а аудитория стримингов увеличится.
«Я музыкальным бизнесом занимаюсь 30 лет и могу сказать, что за это время радикальных изменений по трендам нет. Я имею в виду приоритет того или иного музыкального направления. В какой-то момент подтянулся хип-хоп. И если в конце 1990-х появлялись отдельные коллективы, то сегодня он второй по доле на рынке после поп-музыки. На третьем месте рок, на четвертом - альтернативная музыка, а затем шансон. Лет 15 назад он был вторым. То есть передвижения есть, но это не происходит за один год. Электронная танцевальная музыка в 1990-х была уделом очень узкой аудитории, а сейчас некоторые исполнители собирают десятки тысяч человек на выступлениях. Например, David Guetta. Но электронная музыка отчасти – в составе поп-музыки. Так что нет предпосылок, что появится новый жанр, или хип-хоп одержит победу над поп-музыкой», - уверен Балдин.
По его словам, россияне в целом стали больше слушать музыку, при этом ее подавляющее большинство – на русском языке.
«По поводу ожиданий рынка, мы за последний период времени отмечаем рост. Музыку потребляют чаще и больше. Аудитория нашла для этого новый сценарий - стриминги, и активно его использует. В Москве стало больше концертных залов, и артист в зависимости от объёма своей аудитории находит то, что ему нужно, имеет возможность контакта с аудиторией. Тренд продолжается, и лично меня это очень радует. Если дать небольшую ретроспективу, в России максимальное внимание к зарубежной музыке было на рубеже 2005-го года. Этому способствовало программирование радиостанций и музыкальных телеканалов. Тогда объем русскоязычной музыки был минимальный. Но после 2014-го года тренд изменился: интерес к русскоязычной музыке начал постепенно возвращаться. Отчасти на это повлияли социальные сети, у музыкантов появилось больше инструментов для продвижения, возможностей для общения с поклонниками, поэтому локальный рынок стал расти. Сейчас 90% – это русскоязычная музыка. Я имею в виду ТОП-100, а именно он формирует половину объемов потребления», - заключил собеседник НСН.
Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин ранее говорил НСН, что в ТОП-200 сервиса «VK Музыка» меньше 10% рок-музыкантов. В числе открытий 2023 года, «касающихся гитарной музыки», он называл группы Beautiful Boys и «Бонд с кнопкой».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана
- Ипотечный брокер предрек подорожание аренды в России до 10%
- Командующий сухопутными войсками Украины заявил о подготовке контрудара
- В Москве арестовали двух полковников полиции по делу об убийстве
- Россия запустила прямые регулярные рейсы на Филиппины
- СМИ: спутники обеспечили связь вместо перебитых в Красном море кабелей
- МО сообщило о поражении ангара с безэкипажными катерами в Одессе
- Приквел «Теории Большого взрыва» выйдет на телеэкраны в США осенью
- Путин призвал сделать отдых на юге России доступнее
- В России по итогам 2023 года снизился уровень бедности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru