«Фрешмены и сенсации»: Генпродюсер «Звука» о главных артистах и трендах года

Генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин в интервью НСН назвал самых востребованных и перспективных артистов, и объяснил, почему в рок-музыке в последние годы редко встречаются сенсации.

Ранее эксперты индустрии, опрошенные НСН, назвали самыми востребованными в 2024 году предстоящие концерты группы «Руки Вверх!», Басты, Леонида Агутина и Егора Крида. В число перспективных рок-музыкантов, в частности, попали «Три дня дождя», Shortparis, «Курара» и tAISh.