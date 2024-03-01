«Отпуск Асти и гости Собчак»: Названы самые ожидаемые концерты года

УЖЕ НЕ В ТОПЕ: АСТИ УБРАЛИ, ZIVERT ЛЕЧИТСЯ

Подводя итоги 2023 года, представители музыкальной индустрии называли самыми «продаваемыми» артистами Анну Асти, Леонида Агутина, «Руки Вверх!» и Басту, при этом по итогам первого полугодия в списке топов также фигурировали Zivert и «Ленинград», а из рок-музыкантов отмечали Диану Арбенину и «Зверей».

Сегодня ситуация несколько изменилась, места на вершине удалось сохранить не всем. Советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий указал НСН на Егора Крида и группу «25/17».

«В этом году в России будет достаточно много больших стадионных концертов. При этом самыми посещаемыми и большими будут стадионники "Руки Вверх!", Басты, Агутина и Егора Крида. По рок-музыкантам сложно кого-то назвать, но мы ждем концерт группы "25/17" с очень необычной и серьезной программой, его дата еще не объявлена. Асти, думаю, долго не будет, ее отовсюду убрали, концертов нет, в ближайшее время ее можно не ждать. А Zivert - да, у нее будет возвращение 100%, она остается в топе. Сейчас у нее есть проблемы со здоровьем, они взяли на полгода тайм-аут», - сказал Зубицкий.

Представители Анны Асти сообщили НСН, что «артист пока находится в отпуске», а в пресс-службе Zivert подтвердили, что «для улучшения физического состояния артиста концерты переносятся» Пока ориентир – до осени, но в окружении Юлии надеются, что лечение не затянется.

Экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков указал НСН, что легендарные «пенсионеры» со «вторичными» группами уже не интересны, а замены им пока нет.

«Рок – это дело молодых, когда его играет какой-то пенсионер типа группы "Сплин", хочется отправить их на пенсию. Хочется молодого рока, а в последнее время все какие-то 40-летние выскакивают, но это все вторично и скучно и по мыслям, и по музыке. Кто из рок-музыкантов сейчас собирает стадионы? "Звери" - это для меня попса, которая играется с гитарой. Арбенина – это бардовская песня, был отличный альбом "Цунами", а потом все свелось в одну бесконечную песню с обидами на весь мир. То же самое было в 1990-х, когда нечего было слушать, была одна "Агата Кристи" с этим "Опиумом". Zivert – это поп-музыка, "Ленинград" – это анекдот под музыку. Они наняли хороших музыкантов и аранжировщиков. При Вдовине было все шикарно, а потом все это превратилось в коммерцию, зарабатывание денег», - посетовал Бурлаков.

Со своей стороны, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева рассказала НСН, кто остается в топе у билетных операторов.

«Самыми ожидаемыми мероприятиями 2024 года в Москве, которые ежедневно показывают стабильный рост продаж, по оценкам специалистов "Kassir.ru" являются большой стадионный концерт Егора Крида, музыкальный фестиваль "Чартова Дюжина", юбилейное выступление Стаса Михайлова и фестиваль Stereoleto, который в текущем году пройдет как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Также в городе на Неве нельзя не отметить высокий интерес к концертам группы "Руки Вверх!" и выступлению Стаса Михайлова. Этой весной во многих городах России пройдет стадионный тур Басты, шоу которого, очевидно, станут точкой притяжения огромного количества любителей хип-хопа. В Сибири и на Дальнем Востоке мы наблюдаем рост продаж по таким мероприятиям, как выступление Jony и программа группы "Ария" "Гость из царства теней". На Урале зрители активно планируют поход на концерты Полины Гагариной, Димы Билана и Стаса Михайлова, а в Нижнем Новгороде любители культурного досуга предпочитают посещать выступления Григория Лепса и группы "КняZz"», - отметила Каменева.

При этом в «Яндекс Афише» указали НСН на симфоническую панк-сказку «Король и Шут», которую покажут в Москве 20 апреля, а в Санкт-Петербурге 2 мая.

«В топе наиболее популярных сегментов оффлайн развлечений в России традиционно лидируют кино, концерты и театры. С недавнего времени стабильно растет интерес к стендапам, выставкам и спортивным мероприятиям. В числе наиболее ожидаемых событий в концертном сегменте можно назвать симфоническую панк-сказку “Король и Шут”, которая уже прошла с оглушительным успехом в четырех городах России осенью прошлого года и обновленная вновь возвращается в столицы в апреле и мае. Безусловно, мы ждем новых солд-аутов от популярных исполнителей на стадионных концертах лета, которые уже стали традицией в Москве», - сказала собеседница НСН.