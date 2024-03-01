«Отпуск Асти и гости Собчак»: Названы самые ожидаемые концерты года
Список топов поредел из-за болезни Zivert и «отмены» Анны Асти, при этом вчерашних звезд накрывает молодёжная поп-рок волна, на вершине которой «Три дня дождя».
Концерты группы «Руки Вверх!», Басты, Леонида Агутина и Егора Крида станут самыми востребованными в 2024 году, при этом Анна Асти и «Ленинград» лишились мест в топе, а Zivert в тайм-ауте на полгода, сообщили НСН эксперты индустрии.
УЖЕ НЕ В ТОПЕ: АСТИ УБРАЛИ, ZIVERT ЛЕЧИТСЯ
Подводя итоги 2023 года, представители музыкальной индустрии называли самыми «продаваемыми» артистами Анну Асти, Леонида Агутина, «Руки Вверх!» и Басту, при этом по итогам первого полугодия в списке топов также фигурировали Zivert и «Ленинград», а из рок-музыкантов отмечали Диану Арбенину и «Зверей».
Сегодня ситуация несколько изменилась, места на вершине удалось сохранить не всем. Советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий указал НСН на Егора Крида и группу «25/17».
«В этом году в России будет достаточно много больших стадионных концертов. При этом самыми посещаемыми и большими будут стадионники "Руки Вверх!", Басты, Агутина и Егора Крида. По рок-музыкантам сложно кого-то назвать, но мы ждем концерт группы "25/17" с очень необычной и серьезной программой, его дата еще не объявлена. Асти, думаю, долго не будет, ее отовсюду убрали, концертов нет, в ближайшее время ее можно не ждать. А Zivert - да, у нее будет возвращение 100%, она остается в топе. Сейчас у нее есть проблемы со здоровьем, они взяли на полгода тайм-аут», - сказал Зубицкий.
Представители Анны Асти сообщили НСН, что «артист пока находится в отпуске», а в пресс-службе Zivert подтвердили, что «для улучшения физического состояния артиста концерты переносятся» Пока ориентир – до осени, но в окружении Юлии надеются, что лечение не затянется.
Экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков указал НСН, что легендарные «пенсионеры» со «вторичными» группами уже не интересны, а замены им пока нет.
«Рок – это дело молодых, когда его играет какой-то пенсионер типа группы "Сплин", хочется отправить их на пенсию. Хочется молодого рока, а в последнее время все какие-то 40-летние выскакивают, но это все вторично и скучно и по мыслям, и по музыке. Кто из рок-музыкантов сейчас собирает стадионы? "Звери" - это для меня попса, которая играется с гитарой. Арбенина – это бардовская песня, был отличный альбом "Цунами", а потом все свелось в одну бесконечную песню с обидами на весь мир. То же самое было в 1990-х, когда нечего было слушать, была одна "Агата Кристи" с этим "Опиумом". Zivert – это поп-музыка, "Ленинград" – это анекдот под музыку. Они наняли хороших музыкантов и аранжировщиков. При Вдовине было все шикарно, а потом все это превратилось в коммерцию, зарабатывание денег», - посетовал Бурлаков.
Со своей стороны, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева рассказала НСН, кто остается в топе у билетных операторов.
«Самыми ожидаемыми мероприятиями 2024 года в Москве, которые ежедневно показывают стабильный рост продаж, по оценкам специалистов "Kassir.ru" являются большой стадионный концерт Егора Крида, музыкальный фестиваль "Чартова Дюжина", юбилейное выступление Стаса Михайлова и фестиваль Stereoleto, который в текущем году пройдет как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Также в городе на Неве нельзя не отметить высокий интерес к концертам группы "Руки Вверх!" и выступлению Стаса Михайлова. Этой весной во многих городах России пройдет стадионный тур Басты, шоу которого, очевидно, станут точкой притяжения огромного количества любителей хип-хопа. В Сибири и на Дальнем Востоке мы наблюдаем рост продаж по таким мероприятиям, как выступление Jony и программа группы "Ария" "Гость из царства теней". На Урале зрители активно планируют поход на концерты Полины Гагариной, Димы Билана и Стаса Михайлова, а в Нижнем Новгороде любители культурного досуга предпочитают посещать выступления Григория Лепса и группы "КняZz"», - отметила Каменева.
При этом в «Яндекс Афише» указали НСН на симфоническую панк-сказку «Король и Шут», которую покажут в Москве 20 апреля, а в Санкт-Петербурге 2 мая.
«В топе наиболее популярных сегментов оффлайн развлечений в России традиционно лидируют кино, концерты и театры. С недавнего времени стабильно растет интерес к стендапам, выставкам и спортивным мероприятиям. В числе наиболее ожидаемых событий в концертном сегменте можно назвать симфоническую панк-сказку “Король и Шут”, которая уже прошла с оглушительным успехом в четырех городах России осенью прошлого года и обновленная вновь возвращается в столицы в апреле и мае. Безусловно, мы ждем новых солд-аутов от популярных исполнителей на стадионных концертах лета, которые уже стали традицией в Москве», - сказала собеседница НСН.
ПРАВИЛА УСПЕХА: ОДИН СТАДИОННИК И ДВА ЛЕДОВЫХ
Как пояснил НСН Владимир Зубицкий, топовые группы за год могут дать только по одному стадионному концерту в Москве и Санкт-Петербурге.
«Востребованный музыкант может дать максимум один стадионный концерт в год в большом городе, - один в Москве и один Питере, и два концерта на ледовых аренах в Дворцах спорта с разницей в полгода. В регионах есть стадионы, но там их никто не собирает, за исключением группы "Руки вверх!", собирают только ледовые арены», - отметил он.
Если брать Москву, на сегодняшний день на «ВТБ Арене» анонсированы концерты групп «Кино» (24 мая), Егора Крида (28 июня), группы «Кипелов» (13 июля) и группы «КняZz» (7 августа). В «Лужниках» выступят Полина Гагарина (29 июня), «Руки Вверх!» (20 июля), Леонид Агутин (27 июля) и «Звери» (24 августа). Единственным рок-эвентом на «ЦСКА Арене» станет симфоническая панк-сказка «Король и Шут» (20 апреля).
Диана Арбенина 6 марта даст концерт в элитной Барвиха Luxury Village, где в декабре неожиданно для многих выступил «КняZz». Кроме того, на этой площадке в марте пройдут концерты группы «Рондо», Григория Лепса и HammAli & Navai.
НОВЫЕ ИМЕНА: ОТ СОБЧАК ДО БОНДА
Продюсер Александр Кушнир представил НСН альтернативную точку зрения на главные музыкальные события года. В его в топ, в частности, попала группа Shortparis, недавно удивившая всех приглашением на шоу Ксении Собчак на ее YouTube-канале.
«Из того, что лично я жду, из групп, оставшихся в стране, у меня есть четкий ТОП-2 – это Shortparis и "Курара". Если не будет практики отмены, наверняка у них осенью будут какие-то крупные стадионные концерты. По соотношению креатив-качество-свежесть они в некотором отрыве от других групп. Если говорить о супергероях, мы же не можем назвать "Три дня дождя" новой группой. Группа стадионного уровня появляется раз в 3-4 года. Поскольку последние годы были не очень, моментальных взлетов почти не произошло. Но эти группы здесь, они никуда не уезжают. Еще хочу упомянуть новый проект продюсера Земфиры Виталия Бурлакова tAISh, в марте у них будет тысячный зал, первый такой концерт. Но нельзя сказать, что новые имена появляются, как грибы после дождя. Полет нормальный, но без суперсенсаций. Если мы будем называть группы от "Арии" до "Ночных Снайперов", я просто буду старые имена перечислять, чего-то суперреволюционного не появилось, новой Земфиры с "Гражданской обороной" тоже», - сказал Кушнир.
Кроме того, он рекомендовал обратить внимание на топ-100 перспективных музыкантов 2024 года, а также на лайнапы ряда фестивалей.
«На днях опубликовали плейлист "100 перспективных музыкантов", это совместный проект "Афиши Daily" и VK. Из него видно, в каком направлении это все может двигаться. К осени мы пригласим часть из них на фестиваль "Индюшата", где собирается вся прогрессивная музыкальная индустрия. Можно посмотреть лайнап последних фестивалей "Дикая мята" и Stereoleto, все они там так или иначе присутствуют», – добавил продюсер.
Леонид Бурлаков в беседе с НСН скромно умолчал об успехах своей подопечной Таис Логвиненко (tAISh), известной по песне «ɅOVИ», подтвердив, что рейтингам стримингов пока можно доверять.
«Я бы с удовольствием попал на первые концерты «Мумий Тролля», которые проходили с сентября 1997 года, потому что ничего лучшего в русской музыке по энергетике я не видел, сколько я не был на фестивалях. Это была неистовая энергия, и я очень надеюсь на новое поколение, кому сейчас по 18 лет. Но, к сожалению, сейчас отметить никого не могу. Есть хорошие группы, но они матерятся или непристойности поют. Как определить, популярен артист или нет? Продали 70 тыс. билетов на концерт в "Лужники" – это популярность. Если вы из каждого утюга слушаете эту музыку, эта песня играет у соседа этажом ниже или в кафе. Стриминг еще более-менее держится в честных рамках», - сказал Бурлаков.
В числе главных новичков года, по версии «Афиши Daily» и VK Музыки, в частности, указаны Beautiful Boys, Sensee, Ailie, Валюта Скуратов, «Бонд с кнопкой», «Маяк» и Лиза Садриева.
Подводя итоги 2023 года, продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин называл НСН в числе самых востребованных артистов The Hatters, Zoloto, «Дайте танк(!)», «Три дня дождя», Сергея Сироткина, Drummatix, polnalyubvi, Green Apelsin и Вассу Железнову.
Со своей стороны, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин отмечал НСН в числе флагманов новой молодёжной поп-рок волны группы «Три дня дождя», «Кишлак» и «Тринадцать карат», а в числе открытий года, касающихся гитарной музыки, указывал на Beautiful Boys и «Бонд с кнопкой».
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