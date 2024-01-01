«Базаровы и революция»: Концертная индустрия РФ сменила ландшафт

Со своей стороны, продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин назвал главным трендом 2023-го года появление новых групп и смену культурного ландшафта.

«В целом год был очень непростой и эмоциональный. Такие годы входят в историю, как горнило, меняющее общий культурный ландшафт, в том числе и в музыке. Я бы сравнил это с постреволюционным временем, когда менялся вектор развития искусства в стране. Появляются новые герои, меняются старые, кто-то раскрывается энергией Маяковского, кто-то рефлексирует подобно Есенину, кто-то покидает страну, а кто-то оказывается под запретом. Итоги этого года, как и предыдущего, позже подведет история. Сейчас можно только фиксировать момент, и если говорить о нем, то я вижу появление огромного количества новых и ярких артистов. Так что мы живем в один из переломных моментов развития музыки», - сказал Клюкин.

ФЕСТИВАЛИ: «БАЗАРОВЫ И ЭВОЛЮЦИЯ»

Андрей Клюкин также рассказал, что происходит в фестивальной индустрии.

«Что происходит с фестивалями? Они происходят и их довольно много. Я смотрю, как развивается "Голос кочевников" и Signal, мне нравится, то, что происходит Motherland. Фестивалей будет больше и больше. Даже при небольших клубах сейчас всегда есть маленькие локальные фестивали. Плюс ко всему в любой форме творчества всегда заложен нигилизм. Каждый молодой музыкант или промоутер отчасти Базаров (студент-нигилист из романа Тургенева «Отцы и дети» - прим. НСН), которому кажется, что все, что было до него, это ***** собачье, а то, что дает он, - это молодое и лучше. В этом заложена суть эволюции музыки. Как только кто-то костенеет и бронзовеет, его сносит с дороги на обочину и отряд не заметит потери бойца», - отметил продюсер «Дикой Мяты».

Владимир Зубицкий подтвердил, что и его компания делает ставку на фестивали в 2024 году.

«Мы теперь занимаемся, в основном, российским артистами. Кроме того наша компания принимает активное участие в проведении фестивалей. На сегодняшний день у нас уже пять фестивалей. Два традиционных и три – это будут новые фестивали. Ожидаю от 2024 года большое количество концертов российских артистов. Думаю, что будет лучше, чем в этом году», - отметил советник президента компании «Артлайф».

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ: ОТ SUMMER STAGE ДО ЧЕЛЯБИНСКА

Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин рассказал НСН об интеграции с фестивалем Summer Stage и расширении географии фестиваля VK Fest.

«В этом году "VK Музыка" объединилась с фестивалем Summer Stage в летнюю открытую музыкальную площадку под названием VK Музыка Summer Stage, на которой состоялось более 60 концертов самых разных музыкантов для совершенно разной аудитории. На фестивале, который шел с мая по сентябрь выступили "АукцЫон", Хлеб, Тося Чайкина, Хаски, "Моральный Кодекс", "Танцы Минус", "Мейби Бейби", "Салуки" и многие другие. "VK Fest" впервые прошел в пяти городах – помимо Москвы, Питера и Сириуса (Сочи) фестиваль состоялся во Владивостоке и Екатеринбурге. Мы начинаем готовиться к следующему фестивалю, который пройдет летом», - отметил Дуксин.

Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев ранее говорил НСН, что хитом 2023 года стало шоу Анны Асти «Феникс», которое прошло в октябре в московском МТС Live Холл

«Мы, МТС Live, не рассматриваем себя только, как концертный промоутер. Если говорить именно о концертах, мы концентрируемся на крупных шоу. В 2022 году сделали лучшее шоу страны для Zivert. В 2023 году состоялась премьера большого шоу Анны Asti. Акцент делаем на города, в которых мы представлены площадками. Если говорить о площадках, то сейчас наша федеральная сеть состоит из пяти городов (МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже). Долгосрочно мы планируем управлять концертной площадкой в каждом городе-миллионнике. В некоторых из них возможны даже несколько площадок», - сказал Агеев..

ГОНОРАРЫ И КОРПОРАТИВЫ: «РЕКОРДЫ МИЛЛИОНЕРОВ»

Продюсер Табриз Шахиди указал на рост гонораров артистов, востребованных на корпоративах, а также отметил рекорды форумов, связанных с государством.

«Мы давно побили рекорды 2019 года. 2023-й год с самого начала бьёт рекорды по величине бюджетов на празднования и букинг артистов, звёздных ведущих и селебрити-спикеров. Лидирующие позиции заняли, как ни странно, мероприятия, связанные с государством. Это всевозможные форумы (как федерального, так и регионального значения; "Moscow Urban Forum" как самый яркий пример), выставки, городские события, глобальные фестивали, финансируемые бизнесом на уровне и/или при поддержке губернаторов», - сказал Шахиди.

По его словам, гонорары главных «корпоративных» артистов уровня Леонида Агутина, Анны Асти или Басты выросли на 20-40% и достигают 10 млн рублей за выступление.

«Если говорить о стоимости предновогодних корпоративных событий на территории РФ, то их удорожание к концу 2023 года связано исключительно с ростом гонораров артистов. Это связано с волатильным поведением валют и исчезновением украинских артистов и артистов, не поддержавших нашу Родину. Гонорары топовых артистов выросли на 20-40%. Первая десятка - это от 5 до 10 млн рублей в декабре за одно выступление на корпоративе. Это без райдеров, бюджет которых иногда доходит до 2 млн рублей», - сказал Шахиди.

ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ: КОНЦЕРТЫ ВМЕСТО КИНО

В компании «Яндекс. Афиша» констатировали рост продаж билетов в 2023 году почти на 80% по сравнению с предыдущим годом.

«Яндекс Афиша продолжает рост – в третьем квартале 2023 года Яндекс Афиша продала 3,5 млн билетов, что на 95% больше, чем годом ранее. Таким образом, число билетов, проданных за 9 месяцев года достигло 12 млн, что на 79% больше того же периода 2022 года. Один из ключевых факторов роста "Яндекс Афиши" – это развитие в регионах и масштабирование своего присутствия за пределами столиц. В структуре мероприятий по обороту за девять месяцев 50% занимают концерты, 25% театры, 9% стендап, 8% фильмы и еще 8% прочие категории, активно растет доля спортивной категории», - сказали НСН в пресс-службе компании.

По ее данным, средний чек, который россияне готовы потратить на развлечения», вырос на 10% и составил около 4 тыс. рублей.

«Средний чек на развлекательные мероприятия без учета кино, проданных напрямую через ресурсы "Яндекс Афиши", за 9 месяцев 2023 года составляет 4032 рубля, что на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний чек на билеты в кино за девять месяцев 2023 года составил 698 рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее», - отметил собеседник НСН.

Как сообщила НСН исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская, продажи билетов в 2023 году выросли на 50%, а средний чек по Москве составляет около 4700 рублей.