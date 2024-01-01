«Базаровы и революция»: Концертная индустрия РФ сменила ландшафт
Продюсеры делают ставку на «новую кровь» и фестивали, билетные операторы отмечают рост продаж на 50-80%, а гонорары артистов достигли 10 млн рублей.
Уходящий год ознаменовался появлением в России новых молодых артистов, увеличение количества концертов и фестивалей, а также ростом гонораров оставшихся в стране музыкантов, рассказали НСН эксперты индустрии, подводя итоги 2023 года.
КОНЦЕРТЫ: «СМЕНА ЛАНДШАФТА»
Советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, ранее привозивший в Россию артистов уровня U2 и Metallica, сказал НСН, что 2023-й год стал лучше предыдущего, при этом произошла переориентация на российских музыкантов.
«2023-й год стал для нашей компании на порядок лучше, чем 2022-й год и пандемийные годы. Увеличилось количество концертов, правда, цена билетов немножко снизилась для нас, потому что раньше мы занимались, в основном, западными артистами, а теперь занимаемся российскими. Стало больше концертов, стало больше стадионных концертов российских исполнителей, ну и, конечно, увеличилось количество фестивальных концертов», - сказал Зубицкий.
Со своей стороны, продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин назвал главным трендом 2023-го года появление новых групп и смену культурного ландшафта.
«В целом год был очень непростой и эмоциональный. Такие годы входят в историю, как горнило, меняющее общий культурный ландшафт, в том числе и в музыке. Я бы сравнил это с постреволюционным временем, когда менялся вектор развития искусства в стране. Появляются новые герои, меняются старые, кто-то раскрывается энергией Маяковского, кто-то рефлексирует подобно Есенину, кто-то покидает страну, а кто-то оказывается под запретом. Итоги этого года, как и предыдущего, позже подведет история. Сейчас можно только фиксировать момент, и если говорить о нем, то я вижу появление огромного количества новых и ярких артистов. Так что мы живем в один из переломных моментов развития музыки», - сказал Клюкин.
ФЕСТИВАЛИ: «БАЗАРОВЫ И ЭВОЛЮЦИЯ»
Андрей Клюкин также рассказал, что происходит в фестивальной индустрии.
«Что происходит с фестивалями? Они происходят и их довольно много. Я смотрю, как развивается "Голос кочевников" и Signal, мне нравится, то, что происходит Motherland. Фестивалей будет больше и больше. Даже при небольших клубах сейчас всегда есть маленькие локальные фестивали. Плюс ко всему в любой форме творчества всегда заложен нигилизм. Каждый молодой музыкант или промоутер отчасти Базаров (студент-нигилист из романа Тургенева «Отцы и дети» - прим. НСН), которому кажется, что все, что было до него, это ***** собачье, а то, что дает он, - это молодое и лучше. В этом заложена суть эволюции музыки. Как только кто-то костенеет и бронзовеет, его сносит с дороги на обочину и отряд не заметит потери бойца», - отметил продюсер «Дикой Мяты».
Владимир Зубицкий подтвердил, что и его компания делает ставку на фестивали в 2024 году.
«Мы теперь занимаемся, в основном, российским артистами. Кроме того наша компания принимает активное участие в проведении фестивалей. На сегодняшний день у нас уже пять фестивалей. Два традиционных и три – это будут новые фестивали. Ожидаю от 2024 года большое количество концертов российских артистов. Думаю, что будет лучше, чем в этом году», - отметил советник президента компании «Артлайф».
НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ: ОТ SUMMER STAGE ДО ЧЕЛЯБИНСКА
Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин рассказал НСН об интеграции с фестивалем Summer Stage и расширении географии фестиваля VK Fest.
«В этом году "VK Музыка" объединилась с фестивалем Summer Stage в летнюю открытую музыкальную площадку под названием VK Музыка Summer Stage, на которой состоялось более 60 концертов самых разных музыкантов для совершенно разной аудитории. На фестивале, который шел с мая по сентябрь выступили "АукцЫон", Хлеб, Тося Чайкина, Хаски, "Моральный Кодекс", "Танцы Минус", "Мейби Бейби", "Салуки" и многие другие. "VK Fest" впервые прошел в пяти городах – помимо Москвы, Питера и Сириуса (Сочи) фестиваль состоялся во Владивостоке и Екатеринбурге. Мы начинаем готовиться к следующему фестивалю, который пройдет летом», - отметил Дуксин.
Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев ранее говорил НСН, что хитом 2023 года стало шоу Анны Асти «Феникс», которое прошло в октябре в московском МТС Live Холл
«Мы, МТС Live, не рассматриваем себя только, как концертный промоутер. Если говорить именно о концертах, мы концентрируемся на крупных шоу. В 2022 году сделали лучшее шоу страны для Zivert. В 2023 году состоялась премьера большого шоу Анны Asti. Акцент делаем на города, в которых мы представлены площадками. Если говорить о площадках, то сейчас наша федеральная сеть состоит из пяти городов (МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже). Долгосрочно мы планируем управлять концертной площадкой в каждом городе-миллионнике. В некоторых из них возможны даже несколько площадок», - сказал Агеев..
ГОНОРАРЫ И КОРПОРАТИВЫ: «РЕКОРДЫ МИЛЛИОНЕРОВ»
Продюсер Табриз Шахиди указал на рост гонораров артистов, востребованных на корпоративах, а также отметил рекорды форумов, связанных с государством.
«Мы давно побили рекорды 2019 года. 2023-й год с самого начала бьёт рекорды по величине бюджетов на празднования и букинг артистов, звёздных ведущих и селебрити-спикеров. Лидирующие позиции заняли, как ни странно, мероприятия, связанные с государством. Это всевозможные форумы (как федерального, так и регионального значения; "Moscow Urban Forum" как самый яркий пример), выставки, городские события, глобальные фестивали, финансируемые бизнесом на уровне и/или при поддержке губернаторов», - сказал Шахиди.
По его словам, гонорары главных «корпоративных» артистов уровня Леонида Агутина, Анны Асти или Басты выросли на 20-40% и достигают 10 млн рублей за выступление.
«Если говорить о стоимости предновогодних корпоративных событий на территории РФ, то их удорожание к концу 2023 года связано исключительно с ростом гонораров артистов. Это связано с волатильным поведением валют и исчезновением украинских артистов и артистов, не поддержавших нашу Родину. Гонорары топовых артистов выросли на 20-40%. Первая десятка - это от 5 до 10 млн рублей в декабре за одно выступление на корпоративе. Это без райдеров, бюджет которых иногда доходит до 2 млн рублей», - сказал Шахиди.
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ: КОНЦЕРТЫ ВМЕСТО КИНО
В компании «Яндекс. Афиша» констатировали рост продаж билетов в 2023 году почти на 80% по сравнению с предыдущим годом.
«Яндекс Афиша продолжает рост – в третьем квартале 2023 года Яндекс Афиша продала 3,5 млн билетов, что на 95% больше, чем годом ранее. Таким образом, число билетов, проданных за 9 месяцев года достигло 12 млн, что на 79% больше того же периода 2022 года. Один из ключевых факторов роста "Яндекс Афиши" – это развитие в регионах и масштабирование своего присутствия за пределами столиц. В структуре мероприятий по обороту за девять месяцев 50% занимают концерты, 25% театры, 9% стендап, 8% фильмы и еще 8% прочие категории, активно растет доля спортивной категории», - сказали НСН в пресс-службе компании.
По ее данным, средний чек, который россияне готовы потратить на развлечения», вырос на 10% и составил около 4 тыс. рублей.
«Средний чек на развлекательные мероприятия без учета кино, проданных напрямую через ресурсы "Яндекс Афиши", за 9 месяцев 2023 года составляет 4032 рубля, что на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний чек на билеты в кино за девять месяцев 2023 года составил 698 рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее», - отметил собеседник НСН.
Как сообщила НСН исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская, продажи билетов в 2023 году выросли на 50%, а средний чек по Москве составляет около 4700 рублей.
«Цифры по продажам билетов значительно выросли по отношению к 2022 году, примерно на 50%, и превысили итоговые цифры допандемийного 2019 года на 15-20%. Средний чек, который россияне готовы тратить на развлечения, вырос на 10-15%, но это в общей массе, концерты, спорт, театры фестивали, всё вместе. Например, новогодние представления для детей (Ёлки) в этом году, не подорожали совсем по сравнению с новогодним сезоном 2022-2023. Средний чек на развлечения в Москве - 4 730 рублей, в среднем покупают по два билета. По Санкт-Петербургу - процентов на 30 ниже, по России - процентов на 50», - сказала Полевская.
По ее оценке, концерты остаются самым популярным развлечением у россиян, при этом в тренды продолжает врываться стендап.
«Концерты по-прежнему занимают лидирующую позицию в доли продаж «Кассир.ру», с учетом стендапа она составляет 37,5%, театр – 32%, фестивали – 13,15%, спорт – 12,6%. В целом, тенденция следующая: люди стали чаще ходить в театры и на концерты, возможно, это переформатирование тех зрителей, которые раньше, чаще ходили в кино. В 2023 году в СМИ много обсуждали популярность каверов и трибьютов, посвященных известным западным группам. Из новых очевидных трендов - это стендап: открытие клубов стендапа, организация огромных туров стендап-комиков, а также создание оригинальных, отечественных мюзиклов и шоу-программ. Думаем, все тенденции сохраняться в 2024 году», - отметила Полевская.
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