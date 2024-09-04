«Фингал и боевики»: Маршал и Белов из «Парка Горького» о песнях на русском и американских историях
Александр Маршал рассказал в эфире НСН о будущем фильме и вспомнил приключения с лидерами Mötley Crüe, а Алексей Белов объяснил, почему музыканты не спешат с туром.
Новые песни группы «Парк Горького» будут на русском языке, но с переводом на английский, рассказали в интервью НСН воссоздавшие коллектив участники «золотого состава» Александр Маршал и Алексей Белов.
Маршал также сообщил о планах снять фильм по мотивам его жизни, кроме того музыканты вспомнили яркие истории с участием Томми Ли, Винса Нила, Джона Бон Джови и других западных рок-звезд.
- В феврале вы сообщали о планах провести в 2024 году тур по России. Состоится ли он, все в силе?
Белов: Тур будет обязательно, первая песня уже пошла. У нас в работе несколько песен было, но мы решили, что первая будет показательной в отношении нас самих и сегодняшнего времени. Это песня "Мужская", а следом идет несколько боевиков, естественно, и тоже баллады. Может быть, мы будем спешить и сделаем EP сначала, а потом альбом. Очень хотелось бы, конечно, кроме всяких боевиков и баллад, еще записать что-то интересное. У меня есть идеи с симфоническим оркестром - то что называется искусством. У нас всегда это было в той или иной степени, поэтому мы не будем отходить от традиций. Конечно, от этого зависит и тур. Предложений много, но мы не спешим. Кроме того, у нас у каждого очень плотный свой график. Поэтому будем готовить постепенно, потихоньку, предваряя это новыми песнями.
- Песня «Мужская» стала первым в истории группы треком на русском языке. Правильно ли мы понимаем, что остальные новые песни тоже будут на русском?
Белов: Новые песни будут на русском языке, но для всего остального мира мы их запишем на английском. Это легко, труднее записать что-то интересное на русском. У нас огромное количество фанатов во всем мире, причем не только в США, они есть в Великобритании, в других странах.
Маршал: Дело еще в том, что если весь тур и на концертах по два часа петь только по-английски в России - это уже неправильно, поэтому мы обязательно хотим, чтобы были русскоязычные песни. И нам есть, что сказать на нашем родном языке. Ну а англоязычные хиты останутся, конечно. У меня бывало неоднократно, когда я приезжал в какой-то город, и концерт должен был происходить на площади при огромном количестве народа, туда приглашали каких-то модных наших ребят, а меня ставили перед ними. Я пел свою программу, а в конце обязательно блок песен из «Парка». И вот все эти 50 или 30 тысяч зрителей тянут руки вверх и со мной поют, а потом выходит эта модная группа - и три хлопка. Устроители прибегали и говорили: «Ой, надо было вас поставить». Я им отвечал, что дело не во мне. Это такая музыка, которая была рассчитана на огромную аудиторию, поэтому так публика и реагирует, тем более они знают все слова. Вот у нас месяц назад в Минске был концерт на рок-фестивале, и публика пела с нами все песни спустя столько лет - и «Moscow Calling», и «Stare».
- В последнее время в России вошли в моду фильмы о музыкантах. А не задумывались ли вы над экранизацией истории «Парка Горького»?
Маршал: Сейчас пишут сценарий о как бы моем жизненном опыте - не обо мне, а о таком человеке, который бы мог прожить такую жизнь. Там есть и рок-н-ролл, и военное училище там чуть-чуть затронуто, когда я учился там. Это моя жизнь, но только в облике другого человека, главного героя - это будет художественный фильм, но пока идет написание сценария. Я думаю, что будет полный метр, скорее всего, но может быть и сериал. Это пока еще не решили, но главное сценарий написать, чтобы он всех устроил. Есть и о «Парке» предложения.
- А интересен ли вам формат таких фильмов?
Маршал: Это не только нам интересно, но и тем людям, которые любили эти группы. Когда мы жили в Соединенных Штатах, был такой фильм, комедия «Spinal Tap» неизвестно о какой группе, просто о рок-группе. Там было столько моментов, которые мы узнавали. Получился собирательный образ, у нас происходило примерно то же самое. У рок-н-ролльных групп это во многом похоже друг на друга.
Я вспоминаю те времена, когда мы общались с теми же Mötley Crüe, Томми Ли, сколько было всяких интересных смешных историй. Например, как-то мы сидели с Винсом Нилом в рок-клубе, разговаривали, а на мне была любимая белая рубашка, которую я обожал. Тут влетает его герлфренд с криками: «Где ты был, я ищу тебя по всему городу?» Он говорит ей: «Успокойся», а она хватает кофе и выливает на него, но Винс пригибается и все мне на белую рубашку. Он ее схватил за шиворот, вытащил из этого клуба, я не знаю, что было дальше, но она ему фингал поставила. А в другой раз, когда Томми Ли вышел из клуба, к нему подскочил репортер с огромным объективом и начал фотографировать. Томми его схватил за руки, раскрутился и отпустил - тот упал, все разлетелось в разные стороны. Ну а зачем людей фотографировать, когда они вышли из клуба ранним утром?
- Вы общались с большим количеством артистов, тем же Бон Джови. Кто больше всего запомнился?
Белов: Мы ночевали у него пару дней дома, записывали песни, да. А его жена готовила для нас лазанью и пасту.
Маршал: Надо отдать Джону должное, что наша запись впервые попала к нему. Он послушал и обалдел, что русские вот так могут.
Белов: Потом эта запись попала к главе Polygram Records Дику Эшеру. Они приехали в Москву, мы играли для них целый сет концертный в нашей студии, после чего Джон подошел и спросил: «Фонограмма?», а мы даже слова такого не знали. Эшер тогда сидел сначала напряженный, а после того, как мы сыграли, у него вдруг улыбка до ушей и он сказал. «Ребята, я вас сделаю мегазвездами».
- Ну а в целом, кто из звезд был к вам ближе всех - Scorpions или Фрэнк Заппа? Сейчас с кем-то поддерживаете контакты?
Белов: Ближе всех был Фрэнк Заппа. Почти каждую неделю мы были у него в гостях, на всех праздниках. Необыкновенный был человек, он нам ставил свои новые записи. У него была шикарная студия дома. Сейчас этот дом вместе со студией купила Леди Гага.
Маршал: Scorpions приняли ту сторону, видимо, не хотят ссориться со своим канцлером Шольцем. События во многом повлияли на ситуацию, многие из западных музыкантов приняли ту сторону.
Белов: У нас есть близкий друг, человек, который создал Red Hot Chili Peppers - Аллан Джохеннес. У них была культовая группа в Лос-Анджелесе, она называлась Eleven. Он, его супруга и барабанщик из Red Hot Chili Peppers Джек Айронс писали половину текстов на наши два последних альбома. Потом он стал членом Queens of the Stone Age, это одна из самых популярных альтернативных групп в мире. А позже он стал частью проекта, который назывался Them Crooked Vultures. Там был на барабанах Дэйв Грол из Nirvana и Foo Fighters, певец из Queens of the Stone Age, на басу был Джон Пол Джонс из Led Zeppelin, а Алан был четвертым. Кстати, его супруга была из России. Он стал большим продюсером. Вот с ним я постоянно поддерживаю связь.
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