«Фингал и боевики»: Маршал и Белов из «Парка Горького» о песнях на русском и американских историях

- В феврале вы сообщали о планах провести в 2024 году тур по России. Состоится ли он, все в силе?

Белов: Тур будет обязательно, первая песня уже пошла. У нас в работе несколько песен было, но мы решили, что первая будет показательной в отношении нас самих и сегодняшнего времени. Это песня "Мужская", а следом идет несколько боевиков, естественно, и тоже баллады. Может быть, мы будем спешить и сделаем EP сначала, а потом альбом. Очень хотелось бы, конечно, кроме всяких боевиков и баллад, еще записать что-то интересное. У меня есть идеи с симфоническим оркестром - то что называется искусством. У нас всегда это было в той или иной степени, поэтому мы не будем отходить от традиций. Конечно, от этого зависит и тур. Предложений много, но мы не спешим. Кроме того, у нас у каждого очень плотный свой график. Поэтому будем готовить постепенно, потихоньку, предваряя это новыми песнями.

- Песня «Мужская» стала первым в истории группы треком на русском языке. Правильно ли мы понимаем, что остальные новые песни тоже будут на русском?

Белов: Новые песни будут на русском языке, но для всего остального мира мы их запишем на английском. Это легко, труднее записать что-то интересное на русском. У нас огромное количество фанатов во всем мире, причем не только в США, они есть в Великобритании, в других странах.

Маршал: Дело еще в том, что если весь тур и на концертах по два часа петь только по-английски в России - это уже неправильно, поэтому мы обязательно хотим, чтобы были русскоязычные песни. И нам есть, что сказать на нашем родном языке. Ну а англоязычные хиты останутся, конечно. У меня бывало неоднократно, когда я приезжал в какой-то город, и концерт должен был происходить на площади при огромном количестве народа, туда приглашали каких-то модных наших ребят, а меня ставили перед ними. Я пел свою программу, а в конце обязательно блок песен из «Парка». И вот все эти 50 или 30 тысяч зрителей тянут руки вверх и со мной поют, а потом выходит эта модная группа - и три хлопка. Устроители прибегали и говорили: «Ой, надо было вас поставить». Я им отвечал, что дело не во мне. Это такая музыка, которая была рассчитана на огромную аудиторию, поэтому так публика и реагирует, тем более они знают все слова. Вот у нас месяц назад в Минске был концерт на рок-фестивале, и публика пела с нами все песни спустя столько лет - и «Moscow Calling», и «Stare».

- В последнее время в России вошли в моду фильмы о музыкантах. А не задумывались ли вы над экранизацией истории «Парка Горького»?

Маршал: Сейчас пишут сценарий о как бы моем жизненном опыте - не обо мне, а о таком человеке, который бы мог прожить такую жизнь. Там есть и рок-н-ролл, и военное училище там чуть-чуть затронуто, когда я учился там. Это моя жизнь, но только в облике другого человека, главного героя - это будет художественный фильм, но пока идет написание сценария. Я думаю, что будет полный метр, скорее всего, но может быть и сериал. Это пока еще не решили, но главное сценарий написать, чтобы он всех устроил. Есть и о «Парке» предложения.