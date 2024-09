«Фингал и боевики»: Маршал и Белов из «Парка Горького» о песнях на русском и американских историях

- Ну а в целом, кто из звезд был к вам ближе всех - Scorpions или Фрэнк Заппа? Сейчас с кем-то поддерживаете контакты?

Белов: Ближе всех был Фрэнк Заппа. Почти каждую неделю мы были у него в гостях, на всех праздниках. Необыкновенный был человек, он нам ставил свои новые записи. У него была шикарная студия дома. Сейчас этот дом вместе со студией купила Леди Гага.

Маршал: Scorpions приняли ту сторону, видимо, не хотят ссориться со своим канцлером Шольцем. События во многом повлияли на ситуацию, многие из западных музыкантов приняли ту сторону.

Белов: У нас есть близкий друг, человек, который создал Red Hot Chili Peppers - Аллан Джохеннес. У них была культовая группа в Лос-Анджелесе, она называлась Eleven. Он, его супруга и барабанщик из Red Hot Chili Peppers Джек Айронс писали половину текстов на наши два последних альбома. Потом он стал членом Queens of the Stone Age, это одна из самых популярных альтернативных групп в мире. А позже он стал частью проекта, который назывался Them Crooked Vultures. Там был на барабанах Дэйв Грол из Nirvana и Foo Fighters, певец из Queens of the Stone Age, на басу был Джон Пол Джонс из Led Zeppelin, а Алан был четвертым. Кстати, его супруга была из России. Он стал большим продюсером. Вот с ним я постоянно поддерживаю связь.