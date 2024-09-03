«Затея сумасшедшего!»: Белов заявил, что у нового «Парка Горького» от Намина нет репертуара

Новый состав «Парка Горького» под руководством Стаса Намина не отличается гастрольной деятельностью, поскольку у них нет репертуара, заявил лидер классического состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов в разговоре с НСН. Он добавил, что адвокат продолжает заниматься решением вопросов между группами.

Ранее золотой состав «Парка Горького» выпустил первый в истории группы сингл на русском языке (если не считать демо-записи 90-х). Песня называется «Мужская» и отражает пройденный путь и внутренний мир музыкантов группы сегодня. Музыканты отметили, что новый состав «Парка Горького» не отличается концертной деятельностью и репертуаром.