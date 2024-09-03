«Затея сумасшедшего!»: Белов заявил, что у нового «Парка Горького» от Намина нет репертуара
Группа не обращает внимания на новый «Парк Горького» и не следит за его деятельностью, однако адвокат продолжает свою работу, отметил в эфире НСН Алексей Белов.
Новый состав «Парка Горького» под руководством Стаса Намина не отличается гастрольной деятельностью, поскольку у них нет репертуара, заявил лидер классического состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов в разговоре с НСН. Он добавил, что адвокат продолжает заниматься решением вопросов между группами.
Ранее золотой состав «Парка Горького» выпустил первый в истории группы сингл на русском языке (если не считать демо-записи 90-х). Песня называется «Мужская» и отражает пройденный путь и внутренний мир музыкантов группы сегодня. Музыканты отметили, что новый состав «Парка Горького» не отличается концертной деятельностью и репертуаром.
«Не будет никаких двух групп, это просто мошенничество. Есть же закон, который гласит о том, что если появилась когда-то группа, уже копировать это нельзя. Товарный знак - это другое. Товарный знак на кастрюлю можете поставить. Стас зарегистрировал товарный знак, но это никакого отношения к имени группы не имеет. Имя группы – это имя собственное, как имя человека. Их повыкидывали со многих фестивалей, куда их Стас пытался таскать… Их выкинули, когда узнали, что у них нет репертуара. Они поют какие-то песни «Самоцветов», но извините, это к «Парку Горького» никакого отношения не имеет. Это затея сумасшедшего», – сказал Белов.
Музыкант отметил, что группа не обращает внимания на новый «Парк Горького», однако их адвокат продолжает свою работу.
«Нам наплевать на них. У нас есть адвокат серьезный, который этим занимается. Это неприятно, но нам ни тепло, ни холодно. Месяц назад мы выступали в Белоруссии, 19 тысяч проданных билетов только», – указал собеседник НСН.
В свою очередь участник золотого состава группы Александр Маршал сравнил ситуацию с классическим и новым составом «Парка Горького» с проблемой Роджера Уотерса, когда тот ушел из группы Pink Floyd.
«Яркий пример с Pink Floyd, когда Роджер Уотерс ушел, он не мог называться Pink Floyd. Барабанщик и клавишник ездили, как Pink Floyd, долго судились. Пока живы музыканты, которые основали эту группу, никто не имеет права. Давайте сейчас The Beatles назовемся!», – сказал он.
Маршал также рассказал о концерте в Белоруссии и отметил, что люди пели все слова их песен.
«Мы видели, как нас встретили. Потому что это оригинальный состав, это не фуфло какое-то придуманное, высосанное из пальца. Наш барабанщик не смог прилететь из Штатов, играл мой барабанщик, который со мной работает. Но дело не в этом… Люди пели все слова, аплодировали, и мы видели, что мы не даром едим свой хлеб вообще на этой планете. И кто бы там какие палки в колеса не ставил, думаю, что это обречено», – добавил музыкант.
Группа «Парк Горького» была создана Стасом Наминым (настоящее имя – Анастас Микоян) в 1987 году, впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году – «Парк Горького» выступила на концертах группы Scorpions в Петербурге. В 1990 году в группе произошел конфликт, и она распалась. В новом составе группа выступила в 2022 году.
При этом в 2023 году Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправится в 2024 году.
В июне Стас Намин подал в суд из-за авторских прав на Алексея Белова. Причиной иска стало то, что на компакт-дисках и виниловых пластинках, изданных лейблом Moroz Records, размещены обозначения Gorky Park. Намин просил признать, что ответчики незаконно используют его товарный знак. Позже суд отказал Намину в запрете продажи дисков и пластинок коллектива, передает «Радиоточка НСН».
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