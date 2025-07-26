Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» стартовал в кинопарке «Москино»
В течение двух дней в живописном кинопарке выступят 20 топовых групп и актеров – от «Ленинграда» с «Чайфом» до Гоши Куценко с Юлией Пересильд.
В кинопарке «Москино» стартовал музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», на котором в течение двух дней, 26 и 27 июля, выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы.
Помимо этого гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей. Ведущие «НАШЕго Радио» приготовили для зрителей увлекательные интерактивы. Кроме того, все желающие смогут стать героями настоящих киносъемок эпизодов из легендарных фильмов.
Первый день фестиваля начался в полдень субботы с выступления оркестра «Глобалис», одной из визитных карточек которого является симфоническое исполнение рок-хитов. Участники фестиваля будут выступать на двух сценах – основной и «киносцене», каждый из них представит часовой сет.
«Прекрасное настроение, прекрасная погода! Народу очень много здесь. В кинопарке «Москино» отличная атмосфера, потому что всё располагает к тому, чтобы люди здесь отдыхали, слушали музыку и гуляли по этому замечательному парку», - поделился впечатлениями с корреспондентом НСН ведущий «НАШЕГО Радио» Александр Бон.
В субботу также на сцену выйдут группы «Крематорий» (в 13:00) и Casual (14:00), Найк Борзов (15:00), Елена Jaya (16:00), «Гудтаймс» (17:00), «Ключевая» (18:00). RADIO TAPOK (19:00), Гоша Куценко и группа «ГК» (20:00), а завершит вечер выступление «Чайфа» (21:00) во главе с Владимиром Шахриным.
Лидер группы Casual Алексей Яшин в интервью НСН рассказал, что музыканты подготовили к фестивалю специальный киносет, а также анонсировал появление на сцене известных актеров.
«Мы подготовили специальный киносет, состоящий из песен, которые звучали в фильмах и сериалах. Прозвучат все наши саундтреки. Даже те песни, которые мы обычно не играем, будут в этом сете. Плюс планируется участие актеров, которые снимались в фильмах, для которых мы писали саундтреки. Они тоже будут, но кто именно – пока секрет. Скажу лишь, что они всем известны», - заинтриговал Яшин.
Со своей стороны, Найк Борзов пообещал огненную программу.
«Скорее всего, в моем выступлении будет такая фестивальная программа, убойная, огненная, рок-н-ролльная. Я сыграю и известные песни, и, может быть, что-то такое, что редко исполняется, но оно не менее прекрасное. У меня взрослая дочка, она, может быть, приедет, потому что она посещает фестивали в Москве, любит слушать мою музыку с друзьями», - отметил музыкант.
Ну а Владимир Шахрин обрадовался тому, что фестиваль подготовил большую программу для детей.
«Мы с удовольствием приедем из Екатеринбурга, с удовольствием отыграем. Фестиваль обещает быть искрометным и, что самое главное, на наш вкус, музыкально-семейным, на него можно приезжать с детьми.На фестивалях мы программу пишем уже перед выходом на сцену: нужно понимать, кто играет перед тобой, после тебя, какая погода, в какое время выходишь играть», — сказал Шахрин.
Второй день фестиваля, 27 июля, начнется в полдень с выступления группы «Ключи». Далее зрители увидят группу NAGART, «ДЕМИДОBAND» основателя квартета «И» Александра Демидова. Вслед за ними будут зажигать «АнимациЯ», TattooIN, F.P.G., «Гран-КуражЪ», «ПилОт», Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА». Ну а в завершение фестиваля, в 21:00 на сцену выйдут Сергей Шнуров и группа «Ленинград».
«Приглашаем вас провести выходные в атмосфере живой музыки и творчества. Уверена, что музыкальный марафон станет масштабным событием в культурной жизни города и надолго зарядит горожан отличным настроением. Это хорошая возможность еще раз послушать любимых артистов и встретиться в компании друзей», — отметила генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.
До кинопарка «Москино» можно доехать на бесплатных шаттлах от метро «Теплый стан» и «Саларьево». Кроме того, до места проведения фестиваля можно добраться на городском транспорте: от метро «Ольховая» - на автобусах №№ 513, 515 и маршрутках №№ 512, 887; от метро «Теплый стан» - на автобусах №№ Е144, Е142, Е143, Е144a, Е144в, Е148 (остановки 6С) и маршрутках №№ 512 и 887 (от остановки 6Е).
На территории кинопарка будет работать порядка 15 фудтраков с вкусной едой и напитками не только российской кухни, но и разных стран мира – от Северной Америки и Европы до Азии. Около фестиваля на время его проведения будет установлена безостановочная зона. Тем, у кого нет парковочного билета, припарковаться вблизи не получится и лучше приезжать на городском транспорте или такси.
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