Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» стартовал в кинопарке «Москино»

Первый день фестиваля начался в полдень субботы с выступления оркестра «Глобалис», одной из визитных карточек которого является симфоническое исполнение рок-хитов. Участники фестиваля будут выступать на двух сценах – основной и «киносцене», каждый из них представит часовой сет.

«Прекрасное настроение, прекрасная погода! Народу очень много здесь. В кинопарке «Москино» отличная атмосфера, потому что всё располагает к тому, чтобы люди здесь отдыхали, слушали музыку и гуляли по этому замечательному парку», - поделился впечатлениями с корреспондентом НСН ведущий «НАШЕГО Радио» Александр Бон.

В субботу также на сцену выйдут группы «Крематорий» (в 13:00) и Casual (14:00), Найк Борзов (15:00), Елена Jaya (16:00), «Гудтаймс» (17:00), «Ключевая» (18:00). RADIO TAPOK (19:00), Гоша Куценко и группа «ГК» (20:00), а завершит вечер выступление «Чайфа» (21:00) во главе с Владимиром Шахриным.

Лидер группы Casual Алексей Яшин в интервью НСН рассказал, что музыканты подготовили к фестивалю специальный киносет, а также анонсировал появление на сцене известных актеров.

«Мы подготовили специальный киносет, состоящий из песен, которые звучали в фильмах и сериалах. Прозвучат все наши саундтреки. Даже те песни, которые мы обычно не играем, будут в этом сете. Плюс планируется участие актеров, которые снимались в фильмах, для которых мы писали саундтреки. Они тоже будут, но кто именно – пока секрет. Скажу лишь, что они всем известны», - заинтриговал Яшин.

Со своей стороны, Найк Борзов пообещал огненную программу.

«Скорее всего, в моем выступлении будет такая фестивальная программа, убойная, огненная, рок-н-ролльная. Я сыграю и известные песни, и, может быть, что-то такое, что редко исполняется, но оно не менее прекрасное. У меня взрослая дочка, она, может быть, приедет, потому что она посещает фестивали в Москве, любит слушать мою музыку с друзьями», - отметил музыкант.

Ну а Владимир Шахрин обрадовался тому, что фестиваль подготовил большую программу для детей.

«Мы с удовольствием приедем из Екатеринбурга, с удовольствием отыграем. Фестиваль обещает быть искрометным и, что самое главное, на наш вкус, музыкально-семейным, на него можно приезжать с детьми.На фестивалях мы программу пишем уже перед выходом на сцену: нужно понимать, кто играет перед тобой, после тебя, какая погода, в какое время выходишь играть», — сказал Шахрин.

Второй день фестиваля, 27 июля, начнется в полдень с выступления группы «Ключи». Далее зрители увидят группу NAGART, «ДЕМИДОBAND» основателя квартета «И» Александра Демидова. Вслед за ними будут зажигать «АнимациЯ», TattooIN, F.P.G., «Гран-КуражЪ», «ПилОт», Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА». Ну а в завершение фестиваля, в 21:00 на сцену выйдут Сергей Шнуров и группа «Ленинград».

«Приглашаем вас провести выходные в атмосфере живой музыки и творчества. Уверена, что музыкальный марафон станет масштабным событием в культурной жизни города и надолго зарядит горожан отличным настроением. Это хорошая возможность еще раз послушать любимых артистов и встретиться в компании друзей», — отметила генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.