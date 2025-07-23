«Мечтала там побывать!»: Юлия Пересильд о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и новом альбоме
Цель группы «МАNДРАГОРА» – исполнять свои песни, а не каверы, сказала в эфире НСН Юлия Пересильд, назвав «крутым» дебют на площадке «Москино» в качестве певицы, а не актрисы.
Заслуженная артистка России, актриса Юлия Пересильд в интервью НСН рассказала о выступлении ее группы «МАNДРАГОРА» на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», анонсировала новый альбом и раскрыла философию текстов этого коллектива.
Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26 и 27 июля в столичном кинопарке «Москино» состоится». В программе – выступления 20 известных музыкальных коллективов и актеров, имеющих свои группы. Гостей фестиваля также разнообразные развлечения для всей семьи на тематических площадках. Пересильд рассказала, почему МАNДРАГОРА решила не исполнять каверы на фестивале.
«Наша задача и наша мечта – исполнять свою авторскую музыку. Поэтому на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ» мы исполним песни группы "МАNДРАГОРА", созданные прекрасными композиторами Александром Белоносовым и Владимиром Корниенко, а также авторами текстов: Ольгой Ершовой, Александром Юрасовым и Вероникой Тушновой. Может быть, для молодого коллектива всегда непросто начинать со своей музыки, можно было бы спеть кавера, но мы этого делать не хотим. Мы создавали несколько своих версий чужих композиций, но только по особым случаям. Поэтому на фестивале ждите наши песни», - пообещала актриса.
Пересильд отметила, что давно мечтала побывать в кинопарке «Москино», но раньше это не получалось.
«На удивление, несмотря на то, что я много снимаюсь в кино, в "Москино" я ещё ни разу не снималась. Поэтому мой дебют состоится как раз на фестивале "НАШИ В ГОРОДЕ". Мне кажется, это круто – первый раз приехать туда не актрисой, а исполнительницей. Тем более, я давно мечтала там побывать, это большой киногород и, как мне кажется, новая страница в истории русского кино. Так что мне очень интересно», - призналась она.
Лидер группы МАNДРАГОРА также раскрыла творческие планы и объяснила философию песен.
«Совсем скоро, через два дня после нашего выступления, 29 июля, выйдет EP "ЗЕМЛЯ" из большой программы "Планета лёгкого поведения". Где-то осенью, в октябре-ноябре мы надеемся выпустить третью часть нашего большого альбома. Она будет называться "МАРС". Первая глава – "ВЕНЕРА" – была выпущена весной. Наши песни будут о любви, как и всегда. Мне очень нравится, что они про какую-то большую любовь, большие расставания или большие потери, но без обвинений. То, что на сегодняшний день отличает наш музыкальный материал – это философский взгляд на любовь и взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Может, для восприятия это чуть сложнее, но очень хочется продолжать в том же направлении. Думаю, что те, кто действительно нас полюбят, будут слушать эту музыку долго. Она как будто бы про долгое существование», - заключила собеседница НСН.
В этом году хедлайнерами фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» стали группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. На фестивале также выступят актриса Юлия Пересильд с группой «МАNДРАГОРА», актер Гоша Куценко с группой «ГК», ДЕМИДОВAND участника «Квартета И» Александра Демидова, группы «ПилОт», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Елена Jaya, «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».
До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус, также доехать можно от станции метро «Ольховая».
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