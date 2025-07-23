Заслуженная артистка России, актриса Юлия Пересильд в интервью НСН рассказала о выступлении ее группы «МАNДРАГОРА» на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», анонсировала новый альбом и раскрыла философию текстов этого коллектива.

Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26 и 27 июля в столичном кинопарке «Москино» состоится». В программе – выступления 20 известных музыкальных коллективов и актеров, имеющих свои группы. Гостей фестиваля также разнообразные развлечения для всей семьи на тематических площадках. Пересильд рассказала, почему МАNДРАГОРА решила не исполнять каверы на фестивале.