В Липецкой и Калининградской областях снимут ограничения на АЗС

По его словам, решение принято с улучшением ситуации на АЗС.

«Поставки стали стабильнее, очереди сократились. Принятые меры помогли пройти наиболее напряженный период», - отметил он.

Также ограничения на продажу топлива постепенно снимают в Калининградской области. В частности, компания «Лукойл» отменила лимиты и разрешили набирать бензин и дизель в канистры. Кроме того, с 1 августа ограничения снимет и «Сургутнефтегаз».

Ранее власти Алтая ужесточили правила продажи топлива на АЗС, запретив заправлять машины чаще одного раза в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».