В Липецкой и Калининградской областях снимут ограничения на АЗС
Власти Липецкой области с 31 июля отменят систему заправки автомобилей по принципу «чёт-нечет». Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, решение принято с улучшением ситуации на АЗС.
«Поставки стали стабильнее, очереди сократились. Принятые меры помогли пройти наиболее напряженный период», - отметил он.
Также ограничения на продажу топлива постепенно снимают в Калининградской области. В частности, компания «Лукойл» отменила лимиты и разрешили набирать бензин и дизель в канистры. Кроме того, с 1 августа ограничения снимет и «Сургутнефтегаз».
Ранее власти Алтая ужесточили правила продажи топлива на АЗС, запретив заправлять машины чаще одного раза в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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