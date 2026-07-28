Юрист рассказал, что выгоднее налогового вычета при покупке квартиры
Денис Бутовичев заявил НСН, что рост суммы налогового вычета существенно помог бы гражданам, однако есть предложение поинтереснее.
Гражданам было бы удобнее, если бы вместо увеличения налогового вычета при покупке квартиры с них вообще не брали бы налог НДФЛ за весь период выплаты ипотеки. Об этом НСН рассказал юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
В Госдуме призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья и с процентов по ипотеке, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Его слова приводит ТАСС. Бутовичев заявил, что эта мера бы не простимулировала спрос на ипотеку, однако помогла бы людям сэкономить.
«Индивидуальным предпринимателям и самозанятым, кстати говоря, не помешали бы вычеты, потому что только работники могут получать вычет с НДФЛ. Это актуально, но на цены на квартиры это никак не повлияет, потому что налоговый возврат — это очень точечная мера, которая сильно не увеличит спрос. Это та самая история, которая не разгонит спрос, а значит, не увеличит цену, и при этом позволит конкретным людям экономить. У государства есть гораздо больше ресурсов и возможностей сделать налоговые вычеты», — рассказал он.
В связи с этим Бутовичев предложил вообще не взимать НДФЛ с человека на весь период выплаты ипотечного кредита.
«Налог составляет от 13% до 15%, в зависимости от дохода, — по сути, это примерно одна шестая от зарплаты. Вычет можно делать хоть до 100%. Можно было бы вообще не брать налог НДФЛ: сделать вычет на любую покупку жилья в размере полностью уплаченного НДФЛ — на всю сумму стоимости жилья или на все платежи по ипотеке. Грубо говоря, вообще не брать с человека НДФЛ в течение 30 лет, пока он не выплатит ипотеку. Если зарплата составляет 100 тысяч, а налог НДФЛ — 13 тысяч в месяц, то при ипотечном платеже, допустим, 45 тысяч, треть от платежа будет покрываться за счёт возврата НДФЛ. То есть, чем больше вычет, тем дольше он применяется», — объяснил Бутовичев.
Ранее депутаты Госдумы Сергей Миронов и Александр Ремезков предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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