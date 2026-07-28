Гражданам было бы удобнее, если бы вместо увеличения налогового вычета при покупке квартиры с них вообще не брали бы налог НДФЛ за весь период выплаты ипотеки. Об этом НСН рассказал юрист по недвижимости Денис Бутовичев.

В Госдуме призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья и с процентов по ипотеке, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Его слова приводит ТАСС. Бутовичев заявил, что эта мера бы не простимулировала спрос на ипотеку, однако помогла бы людям сэкономить.

«Индивидуальным предпринимателям и самозанятым, кстати говоря, не помешали бы вычеты, потому что только работники могут получать вычет с НДФЛ. Это актуально, но на цены на квартиры это никак не повлияет, потому что налоговый возврат — это очень точечная мера, которая сильно не увеличит спрос. Это та самая история, которая не разгонит спрос, а значит, не увеличит цену, и при этом позволит конкретным людям экономить. У государства есть гораздо больше ресурсов и возможностей сделать налоговые вычеты», — рассказал он.