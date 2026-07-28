По данным газеты The New York Times (NYT), на Украине в боевых действиях задействованы целые армии робототехники, которые меняют традиционный характер вооруженного конфликта. Издание отмечает, что наряду с воздушными БПЛА, которые ранее переписали правила ведения боевых действий, стороны всё активнее используют наземные платформы. Депутат Госдумы Водолацкий подтвердил НСН выводы западных СМИ.

«Мы уже давно сталкиваемся с наземными роботами на фронте. Если беспилотник летит и поражает гражданские объекты и мирных граждан, то роботизированные комплексы применяются на линии боевого соприкосновения. Наши подразделения, в том числе казачьи бригады, уничтожили уже огромное количество таких роботов. Для этого существуют различные способы — от беспилотников до миномётов. Эти роботы постоянно меняются и модернизируются. Запад использует Украину как полигон, чтобы отработать свои наступательные технологии», — убежден Водолацкий.

При этом казаки на Кинбургской косе стоят уверенно, рассказал казачий генерал:

«Наши казачьи подразделения как стояли на Кинбурнской косе, так и стоят уже не один год. В Сети множество видеоматериалов, где запечатлено, как бывший главком ВСУ Александр Сырский бездумно отправлял ВСУ на берег Кинбурнской косы, чтобы занять хотя бы небольшой участок. Но этого не произошло. Казаки там стоят уверенно. Да, украинской стороне сейчас поставляют сотни тысяч дронов и тысячи роботов. Но мы находим пути решения всех возникающих проблем, казаки умеют воевать и у них всё получается: береговую линию держат, атаки срывают, ротация происходит, снабжение не прерывается, несмотря на все трудности», — пояснил собеседник НСН.