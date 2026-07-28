Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов предложил включить уроки по энергосбережению в российский федеральный школьный образовательный стандарт. С такой инициативой политик выступил на всероссийском совещании по энергосбережению, передаёт «Коммерсант». Разворотнева сказала, что вопрос обсуждается уже давно, и для него даже подготовили учебные материалы — однако на федеральном уровне идею пока не удалось реализовать из‑за опасений по поводу нагрузки на школьников.



«Абсолютно поддерживаю такую инициативу. Обсуждение этого вопроса идёт достаточно давно. Был создан целый ряд учебников: часть из них предполагала специальный курс, посвящённый ЖКХ, а часть могла встраиваться в курсы по обществознанию, химии или биологии. Мы убеждены, что эти знания оказывают ключевое влияние на качество жизни. Кроме того, многие родители не умеют читать платёжки, и через детей было бы проще донести нужную информацию до родителей. Мы пытались внедрить эти учебники в школы, но на федеральном уровне не добились понимания: нам говорили, что дети перегружены. У каждой школы есть региональные часы, которые она может по своему усмотрению использовать для обсуждения различных тем. В отдельных школах разных регионов уже был опыт обсуждения вопросов ЖКХ. Практика достаточно обширная, но носит региональный и добровольный характер», — сказал собеседник НСН.

В последние годы школьную программу всё активнее насыщают новыми дисциплинами — от финансовой грамотности до основ ЖКХ, заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, добавив, что бытовым вещам дети должны учиться у родителей.

