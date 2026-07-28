Россиян призвали не спешить с увольнением в 2026 году
Российский рынок труда в настоящее время переживает непростой период перестройки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил HR-бизнес-партнер X5 Антон Попов.
По его словам, компания стало сложнее найти нужных специалистов, а соискателям — подходящую работу. Поэтому принимать импульсивное решение об увольнении не следует - лучше пересмотреть свою роль внутри организации.
Он отметил, что если человек всё же стал думать о смене места работы, что сначала нужно проверить востребованность через собеседования, изучить ситуацию у конкурентов и оценить финансовую подушку. Также важна устойчивость отрасли.
Попов указал, что для представителей рабочих специальностей рынок остаётся благоприятным. А вот для офисных сотрудников, наоборот, сложнее, так как компании пересматривают внутренние процессы и ищут способы работать эффективнее.
«Спешка на рынке труда сейчас опасна. Лучше пересмотреть свою роль внутри компании, чем рисковать полугодовым поиском новой позиции», - заключил эксперт.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что на фоне дефицита кадров людям старшего возрасте легче найти работу.
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