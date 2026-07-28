Россиян призвали не спешить с увольнением в 2026 году

По его словам, компания стало сложнее найти нужных специалистов, а соискателям — подходящую работу. Поэтому принимать импульсивное решение об увольнении не следует - лучше пересмотреть свою роль внутри организации.

Он отметил, что если человек всё же стал думать о смене места работы, что сначала нужно проверить востребованность через собеседования, изучить ситуацию у конкурентов и оценить финансовую подушку. Также важна устойчивость отрасли.

Попов указал, что для представителей рабочих специальностей рынок остаётся благоприятным. А вот для офисных сотрудников, наоборот, сложнее, так как компании пересматривают внутренние процессы и ищут способы работать эффективнее.

«Спешка на рынке труда сейчас опасна. Лучше пересмотреть свою роль внутри компании, чем рисковать полугодовым поиском новой позиции», - заключил эксперт.

Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что на фоне дефицита кадров людям старшего возрасте легче найти работу.