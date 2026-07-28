В России зафиксировали рост спроса на операторов дронов
Беспилотники стали частью гражданской экономики, а зарплаты операторов БПЛА могут достигать 200 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на исследование аутсорсинговой компании Mega-Personal пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что в настоящее время дроны уже используются в строительстве, сельском хозяйстве, геодезии, логистике и медиа. Квалифицированные специалисты в среднем зарабатывают 80–120 тысяч рублей в месяц. В сложных проектах оклад может достигать 200 тысяч рублей.
При этом эксперты отмечают, что рынок уходит от представления о БПЛА, как об отдельном устройстве. Работодателям требуются специалисты, способные совмещать навыки управления техникой с экспертизой в конкретной отрасли.
«В условиях дефицита кадров и развития технологий через 10–30 лет один оператор сможет управлять группой из пяти — десяти беспилотных машин одновременно», — заявил директор по развитию Mega-Personal Роман Игнатьев.
Аналитики добавляют, что в ближайшие годы спрос будет расти не только на операторов, но и на специалистов, которые способны внедрять беспилотные решения в разные отрасли.
Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков заявил «Радиоточке НСН», что сортировщики, погрузчики, кассиры, младшие специалисты-программисты, специалисты по сбору данных, администраторы колл-центров находятся под угрозой из-за автоматизации труда.
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