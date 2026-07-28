В Великобритании объявили лонг-лист Букеровской премии

Отмечается, что всего в текущем году было подано 163 заявки на конкурс. В их числе произведение шотландско-американского автора Дугласа Стюарта и ямайского романиста Марлона Джеймса, которые уже получали ранее Букеровскую премию. В этом году они номинированы за произведения «Джон, сын Джона» и «Исчезающие», соответственно.

Также в список попали мексикано-американская писательница Хлоя Аридхис с произведением «Тень объекта», американска Эмма Клайн и её «Швейцария», «Реновация» американо-турецкого писателя Кенана Орхана и другие.

Список финалистов будет объявлен 22 сентября, а имя лауреата премии станет известно 9 ноября.

В 2025 году Букеровскую премию получил венгерско-британский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

