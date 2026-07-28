В Великобритании объявили лонг-лист Букеровской премии
В лонг-лист Букеровской премии за 2026 год попали 13 произведений. Об этом сообщает организационный комитет конкурса.
Отмечается, что всего в текущем году было подано 163 заявки на конкурс. В их числе произведение шотландско-американского автора Дугласа Стюарта и ямайского романиста Марлона Джеймса, которые уже получали ранее Букеровскую премию. В этом году они номинированы за произведения «Джон, сын Джона» и «Исчезающие», соответственно.
Также в список попали мексикано-американская писательница Хлоя Аридхис с произведением «Тень объекта», американска Эмма Клайн и её «Швейцария», «Реновация» американо-турецкого писателя Кенана Орхана и другие.
Список финалистов будет объявлен 22 сентября, а имя лауреата премии станет известно 9 ноября.
В 2025 году Букеровскую премию получил венгерско-британский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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