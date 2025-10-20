Как добавил собеседник НСН, при создании музыки Антон обращает повышенное внимание на нюансы, поэтому творческий процесс занимает продолжительное время.

«Мы ничем не помогали, он сам все сделал. Его невозможно направлять, он абсолютно самостоятельный человек, всегда знает, чего хочет. Просит не внедряться ни в промо, ни в музыку, ни в стиль. Я очень этому рад, давно было пора. У него огромное количество музыки, но он из тех, кому важны нюансы. Он уделяет внимание многим мелочам в музыке, поэтому у него получается все долго, но, как по мне, это очень хорошо. Антон фастфуд-музыку никогда не делал», - рассказал Тюрин.

Ранее певец Стас Пьеха сообщил, что будет рад, если его сын Петр решит тоже стать музыкантом. При этом артист уточнил, что никакого блата у мальчика в этой сфере не будет, напоминает «Радиоточка НСН».

