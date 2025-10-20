Продюсер Reflex заявил, что его сын-музыкант отказывается от помощи звездных родителей

Вячеслав Тюрин рассказал НСН, что его сын давно занимается музыкой, уделяя огромное внимание мелочам.

Композитор и продюсер группы Reflex Вячеслав Тюрин в разговоре с НСН заявил, что его сын Антон, который выступает под псевдонимом Антон Морев, хочет сам добиться успеха в музыке и не ждет помощи от звездных родителей.

Антон Тюрин — сын жены Тюрина, солистки группы Reflex Ирины Нельсон, от первого брака. Его коллектив «Погода на завтра» представит первый сингл под названием «Догоняй» 24 октября. Тюрин подчеркнул, что Антон давно занимается своей музыкальной карьерой и даже имеет за плечами опыт продюсирования.

«Он всегда был музыкантом. Продюсировал песни, участвовал во многих треках Reflex. Потом занимался своей карьерой, продюсировал Фомина, и наконец разродился собственным проектом. Он работает под псевдонимом Антон Морев именно для того, чтобы его не ассоциировали со знаменитым именем отца, не давали бенефиты. Он хочет все сам», - заметил он.
Как добавил собеседник НСН, при создании музыки Антон обращает повышенное внимание на нюансы, поэтому творческий процесс занимает продолжительное время.

«Мы ничем не помогали, он сам все сделал. Его невозможно направлять, он абсолютно самостоятельный человек, всегда знает, чего хочет. Просит не внедряться ни в промо, ни в музыку, ни в стиль. Я очень этому рад, давно было пора. У него огромное количество музыки, но он из тех, кому важны нюансы. Он уделяет внимание многим мелочам в музыке, поэтому у него получается все долго, но, как по мне, это очень хорошо. Антон фастфуд-музыку никогда не делал», - рассказал Тюрин.

Ранее певец Стас Пьеха сообщил, что будет рад, если его сын Петр решит тоже стать музыкантом. При этом артист уточнил, что никакого блата у мальчика в этой сфере не будет, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
