«Ловите месседж»: Марголис оценил новый альбом ДДТ

Юрий Шевчук предложил поклонникам срез своего видения мира, считает музыкальный критик Михаил Марголис.

Новый альбом группы «ДДТ» продолжает линию, начатую еще в 2011 году в альбоме «Иначе», отметил музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Релиз новой пластинки группы с названием «Творчество в пустоте» состоялся ранее в четверг, 28 октября.

«Оценивать современные проекты Юрия Шевчука, группы "ДДТ" в краткой форме довольно сложно, потому что у него всегда метафорическое обилие, детальная пристальность к окружающему его социуму. Тут можно много рассуждать, сопоставлять, думать, насколько это тебе созвучно. Но если брать какой-то общий итог того, что вышел новый альбом, то здесь, безусловно, прослеживается всё то, что Шевчук разрабатывает в последние десятилетия. На мой взгляд, это началось с альбома "Иначе". В каждом его последующем проекте, будь то "Галя ходи" или то, что делалось чуть раньше, есть переклички с линией, начатой в "Иначе". С музыкальной точки зрения тут есть сочетание трип-хоповых изысканий и вполне привычной для него мелодики. Свет там тоже присутствует, как и в любом альбоме Шевчука последних лет: достаточно взять композицию "Солнце взойдет", это всё та же линия, которая относилась и к "Песне о свободе", и к "Завтра будет иначе"», - пояснил журналист.
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По мнению Марголиса, новая работа рассчитана в большей степени на поклонников группы, чем на случайных слушателей. Он напомнил, что фанаты творчества собрали более 17 млн рублей на краудфандинговую кампанию группы. Акция уже вошла в тройку самых успешных кампаний за всю историю платформы Planeta.ru.

«Понятно, что альбом будет сложен для стороннего слушателя, в нем четверть композиций практически семиминутные, это всё предполагает вдумчивое слушание. Как его оценили фанаты, понятно уже по тому, как прошла компания краудфандинга. Они его, конечно, послушают. В целом, работа заметная. Вряд ли большинство этих песен окажутся в топовом списке концертной программы группы, но, тем не менее, это сегодняшний емкий срез того, как Юра смотрит на мир. Его месседж к аудитории здесь вполне читаем. Вопрос только в том, какая часть аудитории на этот месседж откликнется и воспримет его так, как этого хочет автор», - заключил критик.

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ФОТО: Юрий Шевчук // Женя Рудницкий
ТЕГИ:Рок-музыкаНовый АльбомДДТЮрий Шевчук
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