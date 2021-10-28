«Ловите месседж»: Марголис оценил новый альбом ДДТ

По мнению Марголиса, новая работа рассчитана в большей степени на поклонников группы, чем на случайных слушателей. Он напомнил, что фанаты творчества собрали более 17 млн рублей на краудфандинговую кампанию группы. Акция уже вошла в тройку самых успешных кампаний за всю историю платформы Planeta.ru.

«Понятно, что альбом будет сложен для стороннего слушателя, в нем четверть композиций практически семиминутные, это всё предполагает вдумчивое слушание. Как его оценили фанаты, понятно уже по тому, как прошла компания краудфандинга. Они его, конечно, послушают. В целом, работа заметная. Вряд ли большинство этих песен окажутся в топовом списке концертной программы группы, но, тем не менее, это сегодняшний емкий срез того, как Юра смотрит на мир. Его месседж к аудитории здесь вполне читаем. Вопрос только в том, какая часть аудитории на этот месседж откликнется и воспримет его так, как этого хочет автор», - заключил критик.

Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН возмутился тем, что власти не выработали четких норм по проведению концертов во время пандемии.

