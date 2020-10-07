«Полнейший бардак». Макаревич возмутился позицией властей по концертам
Лидер «Машины времени» в эфире НСН отметил, что власти России выработали нормы по работе театров и ресторанов, а концерты везде проходят по-разному.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что возвращение к полноценной жизни, которая включает, в том числе, и походы на концерты, станет возможным не раньше февраля 2021 года. Между тем артисты уже несколько месяцев сидят без гонораров.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН возмутился тем, что власти не выработали четких норм по проведению концертов.
«Меня совершенно поражает ситуация, что худо-бедно какие-то нормы выработали в этой ситуации с театрами, кинотеатрами, ресторанами, а с концертами ничего не ясно. В каких-то городах их отменяют, в каких-то городах их пытаются проводить с половинным заполнением зала, полнейший бардак», - отметил музыкант.
Он добавил, что между первой и второй волной коронавируса ничего не успело произойти.
«Сначала концерты перенесли на осень, а сейчас с осени переносят уже на январь», - сказал он.
В свою очередь, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН призвал не унывать. Он рассказал, что относится к коронавирусу философски и пишет новый альбом. Между тем, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов отметил в беседе с НСН, что именно работники культуры будут «лечить» людей после карантина от депрессии и стресса.
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