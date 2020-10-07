«Полнейший бардак». Макаревич возмутился позицией властей по концертам

«Меня совершенно поражает ситуация, что худо-бедно какие-то нормы выработали в этой ситуации с театрами, кинотеатрами, ресторанами, а с концертами ничего не ясно. В каких-то городах их отменяют, в каких-то городах их пытаются проводить с половинным заполнением зала, полнейший бардак», - отметил музыкант.

Он добавил, что между первой и второй волной коронавируса ничего не успело произойти.

«Сначала концерты перенесли на осень, а сейчас с осени переносят уже на январь», - сказал он.

В свою очередь, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН призвал не унывать. Он рассказал, что относится к коронавирусу философски и пишет новый альбом. Между тем, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов отметил в беседе с НСН, что именно работники культуры будут «лечить» людей после карантина от депрессии и стресса.

