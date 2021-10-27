ДДТ собрали 17 млн рублей на новый альбом

Краудфандинговая кампания ДДТ уже вошла в тройку самых успешных за всю историю Planeta.ru: к 27 октября в ней приняли участие 6 749 человек, общий вклад которых составил 17 303 300 рублей.

Релиз новой пластинки группы с названием «Творчество в пустоте» состоится уже завтра, 28 октября, на всех цифровых платформах.

Те же, кто поддержал краудфандинговую кампанию, получили ссылки на цифровую версию альбома на неделю раньше премьеры — 21 октября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Юрий ШевчукДДТМузыкаМузыкантыРок-музыка
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