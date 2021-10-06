«Доброе дело!» Шевчук поблагодарил фанатов за сбор 6 млн рублей за сутки
Лидер группы «ДДТ» оценил поступок поклонников, которые за сутки собрали шесть миллионов рублей на выпуск нового альбома.
Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поблагодарил поклонников за поддержку. За сутки группа получила от своих фанатов почти шесть миллионов рублей на выпуск нового альбома.
Отмечается, что музыкантов поддержали более двух тысяч человек, а собранная сумма является новым рекордом площадки.
«Спасибо большое, ребята. Видите, как нас поддерживают люди. Всем огромная благодарность, все собранные средства пойдут в хорошее доброе дело», - сказал он.
Ранее певец рассказал «Радиоточке НСН» о непростом положении группы в период пандемии, но отметил что сдаваться музыканты не собираются.
«Все официальные мероприятия, праздники, выборы происходят, а концерты отменяются. У меня есть какое-то подозрение, что часть бюрократии нашей консервативной пытается благодаря коронавирусу придушить какую-то свободу, попсу можно давать на праздниках города, а рок-н-ролл можно и придавить. Я не жалуюсь, мы пробьемся, но я вам говорю то, что есть. Музыкант сейчас самый отчаянно страдающий человек в стране из-за этого», - поделился он.
Поклонники ДДТ превысили достижение группы «Алиса» и её альбома «Посолонь», на который в 2019 году за сутки собрали более 2,5 миллиона рублей, а также результат краудфандинговой кампании Константина Кинчева, за 24 часа собравшего пять миллионов рублей.
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