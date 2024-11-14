«Экзотика для ушей»: Феномен популярности Кадышевой объяснили соцсетями

Сейчас Надежда Кадышева вновь обрела популярность благодаря социальным сетям и вирусным роликам, однако современной молодежи очень не хватало мелодичных и красивых куплетов, сказал в эфире НСН музыкальный критик Илья Легостаев.

Вслед за Катей Лель популярной певицей среди молодежи стала Кадышева. Молодые люди пляшут под ее песни, скупают билеты на концерты и зовут на свои свадьбы. По данным СМИ, Кадышева подняла ценник на корпоративы почти в пять раз - с 1,5 до 7 миллионов рублей. Легостаев призвал не судить о гонорарах артиста по его популярности у молодежи.