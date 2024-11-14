«Экзотика для ушей»: Феномен популярности Кадышевой объяснили соцсетями
Фолк всегда был частью русской жизни, сейчас этот тренд продолжается, а современная молодежь открывает для себя Кадышеву, сказал НСН Илья Легостаев.
Сейчас Надежда Кадышева вновь обрела популярность благодаря социальным сетям и вирусным роликам, однако современной молодежи очень не хватало мелодичных и красивых куплетов, сказал в эфире НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
Вслед за Катей Лель популярной певицей среди молодежи стала Кадышева. Молодые люди пляшут под ее песни, скупают билеты на концерты и зовут на свои свадьбы. По данным СМИ, Кадышева подняла ценник на корпоративы почти в пять раз - с 1,5 до 7 миллионов рублей. Легостаев призвал не судить о гонорарах артиста по его популярности у молодежи.
«Я бы не сильно связывал поднятие гонораров с какой-то невероятной востребованностью артиста у молодежи. Мне кажется, здесь могут быть немножко другие какие-то подводные течения. Однако, если говорить вообще о фольклоре, то в России в течение последних лет десяти интерес к русскоязычной музыке, поп-музыке очень сильно возрос. Сейчас этот тренд продолжается. Для людей важно открывать для себя новые имена. Надежда Кадышева была большой звездой для поколения тех, кому сейчас около 50 или чуть-чуть побольше. Но вот те люди, которые ее совсем не знали раньше, открывают ее для себя именно сейчас, это некая экзотика. Музыка Кадышевой очень мелодична и приятна на слух, красивых припевов невероятно не хватает современному слушателю», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в современном мире социальные сети могут внезапно принести популярность давно забытым релизам.
«Эта музыка неожиданно стала востребованной для новой медиаиндустрии благодаря вирусным видео, различным сериалам, где звучат такие песни. Все, что связано с соцсетями, является немного нелогичной историей, здесь сложно понять, с чего все началось и почему. Иногда после выхода, например, каких-то сериалов в чарты врываются песни или альбомы, выпущенные 5-10 лет назад. Это особенности современных медиа, современного потребления музыки и сериальной индустрии. Сейчас молодежи легче потреблять что-либо, ведь не нужно бежать в магазин и покупать какие-то альбомы», - отметил Легостаев.
Он также подчеркнул, что фолк всегда был частью русской культуры.
«Фолк всегда был частью нашей жизни, но иногда это являло собой флёр дорогого валютного ресторана, было немножко лубочным, показным и неинтересным. Но иногда это были очень интересные записи. Например, группа «Иван Купала» произвела настоящий взрыв. Чуть позже была Пелагея, которая вытащила настоящий, не ресторанный фолк на всеобщее обозрение. Мы это воспринимаем и очень любим. Более того, все-таки существенная часть того, что называется у нас русским роком, скорее, является инди-фолком. Например, записи группы «Чайф», на мой взгляд, имеют прямое отношение к национальной музыке», - заключил эксперт.
Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова заявила «Радиоточке НСН», что во время репетиций концерта с симфоническим оркестром 24 ноября были комичные моменты, так как рок-музыканты коллектива не разбираются в нотах.
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