«$20 тысяч»: Кадышева раскрыла цену «кусочка» своего костюма, вышитого золотыми нитями

Муж певицы Александр Костюк в свою очередь рассказал, что лоскут одного костюма, вышитого золотыми нитями (на фото выше), во Франции стоит порядка 20 тысяч долларов.

«Куда бы мы ни приезжали, все всегда достают свои доллары, евро и спрашивают, сколько стоит костюм. Люди готовы отдать любые деньги! У нас на выставке представлен костюм, выполненный в стиле вологодского кружева. Его год изготавливала вологодская мастерская, мастера шили костюм золотыми нитями. Эта нить режет пальцы. Во Франции маленький кусочек такой вышивки стоит 20 тысяч долларов», - рассказал Костюк.

Кадышева также поделилась планами на свой день рождения, который будет отмечать 1 июня.

«Муж Александр Костюк, сын Григорий и коллектив нашего театра «Золотое кольцо» — это моя семья. Все, что получилось в моей жизни, стало возможным благодаря им. Я счастлива, что они есть в моей жизни, что я дожила до своего возраста 65 лет. Свой день рождения я буду как обычно встречать дома, в кругу своей семьи. Мне совсем немного лет исполняется! Концерты у нас уже прошли, так что можно будет спокойно отметить», - рассказала певица.

Кадышева выступила на выставке несмотря на слухи, распространяемые в СМИ о том, что певица стала часто отменять концерты из-за болезней. Знакомые звезды якобы отмечали, что артистка выглядит «измученной и страдающей» из-за частых головных болей, бессонницы и нестабильного давления, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

