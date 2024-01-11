«От АИГЕЛ до Шевчука»: Шеф-редактор «Букмейта» о «книжных» музыкантах и литературных хитах
Константин Мильчин объяснил в эфире НСН, почему Айгель озвучивает «Иных», а Слава КПСС – Пелевина, сравнил верность ДДТ с романом «Госпожа Бовари» и назвал Водолазкина выдающимся современником.
Музыка: Опохмел и «голос Вселенной»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» возвращаются после праздников и представляют обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин.
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Концертный укиенд в столице начнут в пятницу Lascala (12 января, клуб «16 Тонн») и Евгений Маргулис с «опохмельным квартирником» (12 января, «Magnus Locus»). Московских фанатов в выходные также порадуют «Заточка» (13 января, «16 Тонн») и Пелагея (13 января, «Крокус»), а группа «Маша и Медведи» отметит на сцене День рождения (14 января, «16 Тонн»).
Нейромонах Феофан даст Питеру заряд древнерусского драма, а «Мельница» зажжет рождественские огни в Челябинске, Кургане и Тюмени.
Ну а Константин Мильчин рассказал НСН об артистах, озвучивающих электронные книги и «книжные сериалы», а также признался, что является поклонником группы ДДТ.
«Что касается того, что у нас фэнтезийную вселенную романа "Иные" озвучивает Айгель Гайсина (на фото, вокалистка группы «АИГЕЛ», прославившейся после сериала «Слово пацана» - прим. НСН), тут такой момент – у Айгель не просто потрясающий и разноплановый голос, она может очень по-разному петь, но она еще и профессиональный диктор. Она очень хорошо озвучивает книги, далеко не все певцы и актеры могут быть хорошими "голосами". Романы Пелевина озвучивало издательство ЭКСМО и выбор Славы КПСС, как одного из голосов озвучки книги "KGBT+" - это был их выбор. В одном из сообществ на эту тему было большое колыхание и полыхание. Мы стараемся находить для проектов соответствующие интересные фигуры. У нас есть «Зимние рассказы". Например, рассказ Ольги Птицевой озвучивает Тина Кузнецова из группы Zventa Sventana. Или в прошлом году у нас выходил сериал Дарьи Бобылевой "Магазин работает до наступления тьмы", и там просто великолепный саундтрек группы "Хадн дадн", прямо идеально подходящий для текста. Что касается моих личных музыкальных вкусов, из Кинчева, Сукачева, Бутусова и Шевчука я еще году в 1994-95 году выбрал Шевчука и, как аптекарь Омэ в романе "Госпожа Бовари" был верен 1789 году, я верен группе ДДТ», - сказал Мильчин.
Он также сравнил группу «Король и Шут» с «Кино» и рассказал о выходившем на «Букмейте» панк-зине о коллективе Горшка.
«Панк-зин, который выходил у нас, - это часть большой вселенной, связанной с сериалом "Король и Шут", который прогремел в начале года. Полгода все обсуждали "Короля и Шута", а в конце года - "Слово пацана". Свой первый альбом "КиШ" я купил в 1997 или 1998 году, это одно из самых ярких явлений и действительно такая народная группа, которая и сегодня становится все более популярной. Как сказал один мой товарищ: у вас появилась новая группа "Кино"», - отметил собеседник НСН.
Театр: Дар, проклятье и душа
В числе главных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», мюзикл «Мамма Мимо» в Дворце Молодежи и спектакль «Жестокие игры» в Театре им. Моссовета, поставленный Евгением Марчелли по одной из самых известных пьес Алексея Арбузова.
В Петербурге идут на «Щелкунчика» и «Недотрог», в Калининграде – на «Мистера Икс», а в Уфе - на «Дорогую Памелу».
Ну а Константин Мильчин рекомендовал НСН спектакль РАМТ по роману Алексея Варламова и рассказал о своем отношении к творчеству писателя Евгения Водолазкина (на фото), которого Светлана Сурганова сравнивала с Достоевским.
«Спектакли по романам Водолазкина я пока не видел. С одной стороны, я постоянно ищу все новые и новые эпитеты, подчеркивающие замечательность Евгения Германовича, действительно, это наш выдающийся современник. С другой стороны, надо понимать, что сильный, модный и популярный писатель это разные вещи. Модность – это нечто навязанное, а популярность – некая народная слава. Евгений Водолазкин не то, чтобы "знаковый", он вне сегодняшнего времени, и тема, которая его интересует из произведения в произведение, - это тема дара, который является проклятьем. Его герой раз за разом получает некоторую особенность, которая выделяет его среди всех остальных, и самым разным путем эта инаковость мешает ему и окружающим, он ее теряет и находит. Полтора года назад я смотрел в РАМТе спектакль по роману другого выдающегося современника, Алексея Варламова, по его роману "Душа моя Павел", и это прекрасный спектакль», - сказал шеф-редактор «Букмейта».
Книги: «Долгопис» и великолепная пятерка
Константин Мильчин рассказал НСН и о своих литературных предпочтениях
«Во-первых, я назову роман Андрея Подшибякина "Последний день лета". Это крайне удачная, на мой взгляд, попытка поговорить о наших 1990-х, причем не московских, а в данном случае ростовских. Такой важный момент, как 1990-е проходили в разных частях страны. Поговорить об этом, используя язык хоррора, - это крайне удачный эксперимент. Это роман Мишеля Уэльбека "Уничтожить", очередная история о гибели Запада, которая не происходит и не произойдет никогда, пока там пишут статьи и романы об этом. Это роман Маргариты Ронжиной "Одиночка". Это очень хорошо написанная, без чернухи история о том, как у нас в России живут матери-одиночки. Это темное фэнтези, роман в новеллах Ивана Белова "Заступа", - редкий случай, когда фэнтези пишется человеком, который очень хорошо знает мифологию. Там очень качественные сюжеты в каждой новелле и всегда абсолютно древнегреческая трагедия в конце, что прекрасно. И назовем роман Терри Майлза "Игра в кроликов", такой Пинчон на минималках или Пелевин из параллельной вселенной», - посоветовал шеф-редактор «Букмейта».
Он также назвал книгу, которую ждет несколько лет.
«Про самые ожидаемые книги года говорить рано, но аккуратно отметим, что я уже много лет жду новый роман Яны Вагнер "Тоннель", это такой литературный долгострой, "долгопис", он вроде бы закончен и должен выйти в этом году. Надеюсь, что он появится», - признался Мильчин.
Кино: Яд Оппенгеймера и миллиарды «Холопа»
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня, при этом он не изобилует громкими премьерами. В числе новинок боевик с Лиамом Нисоном «Последний наемник» и байопик о рестлинге «Стальная схватка». Лидерами проката останутся «Холоп-2» и «Бременский музыканты», при этом картина Клима Шипенко готовится пробить планку сборов в 3 млрд рублей.
Ну а Константин Мильчин похвалил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», получивший недавно «Золотой глобус», а также «Вонку», проведя при этом литературные параллели.
«"Оппенгеймер" - совершено потрясающий фильм, нужно быть Ноланом, чтобы снять на не самую животрепещущую тему, - создание атомной бомбы и ответственность за нее, - фильм, который с огромным восторгом посмотрело такое количество народу. Это три часа, в которых нет ни одной лишней минуты. Текст Кая Бёрда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" лег в основу сценария, при этом крайне забавно смотреть, как то, что в книге показано мазками, проявляется в кино. Там есть в начале сцена, где Оппенгеймер вкалывает яд в яблоко профессора, который ему не нравится, и это яблоко едва не съедает самый хороший Нильс Бор. В книжке Оппенгеймер лишь думал это сделать и, может быть, вколоть что-то безвредное, а вот в фильме это яд. Из других фильмов я бы отметил "Вонку", который на самом деле не поставлен по мотивам книги "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля. Это такая фанатская работа по мотивам старого фильма 1971 года. У нас любят фильм с Джонни Деппом 2005 года, а в западной культуре культовый фильм - именно тот, старый. Это фанатское кино по мотивам, мне безумно понравилось», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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