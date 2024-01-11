«От АИГЕЛ до Шевчука»: Шеф-редактор «Букмейта» о «книжных» музыкантах и литературных хитах

1

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» возвращаются после праздников и представляют обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин.

***

Концертный укиенд в столице начнут в пятницу Lascala (12 января, клуб «16 Тонн») и Евгений Маргулис с «опохмельным квартирником» (12 января, «Magnus Locus»). Московских фанатов в выходные также порадуют «Заточка» (13 января, «16 Тонн») и Пелагея (13 января, «Крокус»), а группа «Маша и Медведи» отметит на сцене День рождения (14 января, «16 Тонн»).

Нейромонах Феофан даст Питеру заряд древнерусского драма, а «Мельница» зажжет рождественские огни в Челябинске, Кургане и Тюмени.

Ну а Константин Мильчин рассказал НСН об артистах, озвучивающих электронные книги и «книжные сериалы», а также признался, что является поклонником группы ДДТ.

«Что касается того, что у нас фэнтезийную вселенную романа "Иные" озвучивает Айгель Гайсина (на фото, вокалистка группы «АИГЕЛ», прославившейся после сериала «Слово пацана» - прим. НСН), тут такой момент – у Айгель не просто потрясающий и разноплановый голос, она может очень по-разному петь, но она еще и профессиональный диктор. Она очень хорошо озвучивает книги, далеко не все певцы и актеры могут быть хорошими "голосами". Романы Пелевина озвучивало издательство ЭКСМО и выбор Славы КПСС, как одного из голосов озвучки книги "KGBT+" - это был их выбор. В одном из сообществ на эту тему было большое колыхание и полыхание. Мы стараемся находить для проектов соответствующие интересные фигуры. У нас есть «Зимние рассказы". Например, рассказ Ольги Птицевой озвучивает Тина Кузнецова из группы Zventa Sventana. Или в прошлом году у нас выходил сериал Дарьи Бобылевой "Магазин работает до наступления тьмы", и там просто великолепный саундтрек группы "Хадн дадн", прямо идеально подходящий для текста. Что касается моих личных музыкальных вкусов, из Кинчева, Сукачева, Бутусова и Шевчука я еще году в 1994-95 году выбрал Шевчука и, как аптекарь Омэ в романе "Госпожа Бовари" был верен 1789 году, я верен группе ДДТ», - сказал Мильчин.

Он также сравнил группу «Король и Шут» с «Кино» и рассказал о выходившем на «Букмейте» панк-зине о коллективе Горшка.

«Панк-зин, который выходил у нас, - это часть большой вселенной, связанной с сериалом "Король и Шут", который прогремел в начале года. Полгода все обсуждали "Короля и Шута", а в конце года - "Слово пацана". Свой первый альбом "КиШ" я купил в 1997 или 1998 году, это одно из самых ярких явлений и действительно такая народная группа, которая и сегодня становится все более популярной. Как сказал один мой товарищ: у вас появилась новая группа "Кино"», - отметил собеседник НСН.

