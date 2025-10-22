Швеция намерена продать Украине до 150 истребителей Gripen E
Швеция намерен продать Украине от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Как пишет RT, об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
Он указал, что сама сделка ещё не завершена. И добавил, что существующие производственные мощности позволят осуществить первые поставки только через три года.
«Теоретически... через три года. Разумеется, 150 самолётов не передаются сразу», — заключил Кристерссон.
Ранее в Минобороны Швеции заявили о намерении направить более 500 млн долларов на дополнительные системы борьбы с беспилотниками и комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen, пишут «Известия».
