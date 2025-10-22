Минфин приступил к формированию реестра майнеров
Минфин РФ приступил к формированию реестра майнеров. Об этом на пленарном заседании в Госдуме заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Согласно закону о майнинге, принятом в 2024 году, заниматься этой деятельностью могут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр.
По его министра финансов, в настоящее время в данном перечне «уже находится 1 364 зарегистрированных майнера».
Ранее директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН Сергей Орлов заявил, что майнинг и оборот криптоактивов нельзя назвать прозрачным и легальным рынком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
