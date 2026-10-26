Киркоров заявил, что его прайм-эра длится уже 40 лет
Филипп Киркоров заявил спецкору НСН, что сегодня неактуальны целые музыкальные альбомы, и признался, что находится в прайм-эре многие десятилетия.
Народный артист России, поп-певец Филипп Киркоров раскрыл секрет совместного клипа с поп-исполнителем ВладиМиром (Владимир Киселев).
Сегодня, 26 октября, в Москве проходит презентация клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли». На мероприятии присутствует специальный корреспондент НСН.
«Это не просто песня — это послание, заложенное в изначальном тексте. Видеоряд получился достаточно необычным. Идея принадлежит Владимиру Киселеву — он у нас креативный продюсер этого проекта. Когда он рассказал мне о концепции клипа, она сразу мне очень понравилась: я такого еще нигде не видел. Идея простая, но очень пикантная, интересная и неординарная. В клипе моим голосом будет "петь" Владимир, а его голосом — я. Я всегда откликаюсь на неординарные проекты, поэтому с удовольствием согласился поучаствовать в этом эксперименте», — приводит слова Киркорова спецкор НСН.
23 октября в Москве прошла презентация клипа Киркорова на песню «Луиза», главную роль в котором исполнила победительница конкурса «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева. Отвечая на вопрос журналистов о своей творческой продуктивности, певец без лишней скромности подчеркнул, что находится в прайм-эре последние 40 лет.
«Моя прайм‑эра не заканчивалась — она длится у меня последние 40 лет. Сегодня, мне кажется, выпускать альбомы уже не так актуально. Куда актуальнее выпускать сингл за синглом — и делать это достаточно часто», — указал Киркоров.
Ранее продюсер, юморист, телеведущий, музыкант Гарик Мартиросян в беседе со спецкором НСН заявил, что многолетний успех Филиппа Киркорова заключается в том, что артист чувствует время и оказывается на шаг впереди трендов.
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