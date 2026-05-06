В РФ предложили расширить один тип налоговых вычетов для бабушек и дедушек
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил предоставить налоговый вычет бабушкам и дедушкам с расходов на обучение и лечение внуков. Соответствующее письмо депутаты направили министру финансов Антону Силуанову, пишет «Лента.ру».
Депутат обратил внимание, что действующие правила допускают вычеты с затрат на образование и медицинские услуги только для супругов, детей и родителей. Такая ограниченность, по его оценке, не стыкуется с нормами семейного права, причисляющими дедушек, бабушек и внуков к близким родственникам.
«Семейный кодекс четко закрепляет взаимные алиментные обязанности дедушек и бабушек по отношению к внукам и наоборот, а значит, схожие правила должны действовать при получении налоговых вычетов», — подчеркнул Миронов.
Парламентарий сослался на данные Росстата: свыше 30% граждан в возрасте от 55 лет занимаются постоянным уходом за внуками, а информация ВЦИОМ указывает на еще более высокие показатели.
С учетом этих фактов Миронов предлагает уравнять бабушек и дедушек в правах на налоговый вычет с другими членами семьи, что, по его мнению, справедливо и своевременно.
Ранее россиянам назвали способ ускорить получение налогового вычета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
