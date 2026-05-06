Врач предупредила россиян об опасности храпа во сне

Храп способен провоцировать серьезные нарушения здоровья, включая кислородное голодание и риск внезапной смерти. Об этом «Ленте.ру» рассказала оториноларинголог, фониатр «Гута Клиник» Дарья Харина.

Врач пояснила, что храп ухудшает качество отдыха: даже при достаточной продолжительности сна человек может не высыпаться и испытывать постоянную усталость. Особую опасность представляет апноэ — кратковременные остановки дыхания, ведущие к дефициту кислорода.

Врач заявила, что бессонница может привести к летальному исходу

«Прямым следствием апноэ сна являются дневная сонливость, чувство разбитости, раздражительность, снижение концентрации внимания и даже проблемы с памятью», — предупредила Харина.

Чем длительнее задержки дыхания, тем серьезнее угроза для организма. Длительное апноэ увеличивает вероятность развития ожирения, гипертонии, инфаркта и инсульта, а также создает прямую опасность для жизни.

Недостаток сна из-за храпа также негативно влияет на обмен глюкозы, что повышает риск возникновения сахарного диабета второго типа и других метаболических расстройств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
