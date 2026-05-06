Врач предупредила россиян об опасности храпа во сне

«Прямым следствием апноэ сна являются дневная сонливость, чувство разбитости, раздражительность, снижение концентрации внимания и даже проблемы с памятью», — предупредила Харина.

Чем длительнее задержки дыхания, тем серьезнее угроза для организма. Длительное апноэ увеличивает вероятность развития ожирения, гипертонии, инфаркта и инсульта, а также создает прямую опасность для жизни.

Недостаток сна из-за храпа также негативно влияет на обмен глюкозы, что повышает риск возникновения сахарного диабета второго типа и других метаболических расстройств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

