МИД РФ предупредил дипмиссии об угрозах Киева нанести удар 9 Мая

Министерство иностранных дел России направило всем аккредитованным дипмиссиям ноту в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удар по Москве в День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В документе содержится информация о публичных заявлениях украинского лидера, которые в ведомстве расценивают как агрессивные. Российская сторона доводит до сведения иностранных представителей позицию Москвы относительно недопустимости подобных угроз.