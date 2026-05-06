МИД РФ предупредил дипмиссии об угрозах Киева нанести удар 9 Мая

Министерство иностранных дел России направило всем аккредитованным дипмиссиям ноту в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удар по Москве в День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В документе содержится информация о публичных заявлениях украинского лидера, которые в ведомстве расценивают как агрессивные. Российская сторона доводит до сведения иностранных представителей позицию Москвы относительно недопустимости подобных угроз.

Зеленский: Дроны ВСУ могут прилететь на параде 9 мая в Москве

Захарова отметила, что попытки стран Евросоюза игнорировать или замалчивать высказывания Зеленского ошибочны. По ее словам, коллективный Запад демонстрирует планомерное уничтожение советского мемориального наследия, эксгумацию праха советских воинов и переписывание истории.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что вооружение Украины делает западные страны соучастниками преступных планов киевского режима.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН сообщил, что Зеленский хочет спровоцировать Москву на удар по Киеву,

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
