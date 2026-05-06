МИД РФ предупредил дипмиссии об угрозах Киева нанести удар 9 Мая
Министерство иностранных дел России направило всем аккредитованным дипмиссиям ноту в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удар по Москве в День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В документе содержится информация о публичных заявлениях украинского лидера, которые в ведомстве расценивают как агрессивные. Российская сторона доводит до сведения иностранных представителей позицию Москвы относительно недопустимости подобных угроз.
Захарова отметила, что попытки стран Евросоюза игнорировать или замалчивать высказывания Зеленского ошибочны. По ее словам, коллективный Запад демонстрирует планомерное уничтожение советского мемориального наследия, эксгумацию праха советских воинов и переписывание истории.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что вооружение Украины делает западные страны соучастниками преступных планов киевского режима.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН сообщил, что Зеленский хочет спровоцировать Москву на удар по Киеву,
