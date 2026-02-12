Как торговые центры уворачиваются от исков РАО за использование музыки
ТЦ обращаются к музыкантам с запросом на создание контента, который не попадает под действие РАО, сказал НСН Булат Шакиров.
Торговые центры в последнее время редко становятся ответчиками в разбирательствах по авторскому праву, так как научились обходить требования Российского авторского общества (РАО), сказал НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Сумма средств, взыскиваемых РАО в судах за публичное воспроизведение музыкальных произведений, по итогам прошлого года выросла на 42,6% и достигла 515,5 миллиона рублей. До этого рекордными показатели были в 2018 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», большая часть дел приходится на защиту авторских прав (1,4 тысячи), следом идет охрана интеллектуальной собственности (641 иск). Шакиров рассказал, как торговым центрам удается избежать исков от РАО.
«РАО часто отправляет проверки, которые приходят в и торговые центры, и в другие объекты общественного пользования. Большая часть торговых центров перешла на так называемое музыкальное сопровождение собственного изготовления без авторов, которое позволяет выходить из-под внимания Российского авторского общества. Расходы на такие штрафы с каждым годом растут, это факт. Именно поэтому большая часть объектов старается избегать этой темы. ТЦ обращаются к музыкантам с запросом на создание контента, который не попадает под действие РАО. Массовых разбирательств с торговыми центрами на тему авторских прав практически нет, только частные истории», — сказал собеседник НСН.
Ранее Шакиров объяснил НСН, почему в 2026 году не откроется ни один крупный торговый центр. По его словам, торговым центрам в России сложно конкурировать с маркетплейсами, и в перспективе на смену ТЦ могут прийти досугово-развлекательные центры.
