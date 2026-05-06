США атаковали иранский танкер в районе Оманского залива
Центральное командование ВС США заявило о выведении из строя танкера под иранским флагом в районе Оманского залива, сообщило военное ведомство в соцсети Х.
Американские силы поразили судно M/T Hasna после того, как экипаж проигнорировал предупреждения о блокаде. Отмечается, что за танкером вели наблюдение во время его движения через международные воды по направлению к иранскому порту. Экипаж судна получил неоднократные сигналы о нарушении установленных ограничений.
После отказа выполнить требования американские военные произвели несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Abraham Lincoln, повредив рулевое управление танкера. В результате судно прекратило движение в сторону Ирана.
В Центральном командовании добавили, что блокада против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, продолжает действовать.
Ранее издание Axios сообщило, что Трамп может отдать приказ о возобновлении войны с Ираном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
