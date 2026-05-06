Зеркально и справедливо? Иностранная мебель подорожает на 50% из-за пошлин
В России обсуждается введение пошлин на импортную мебель в размере 35-50%, заявил НСН Максим Валецкий.
Для большинства иностранных поставщиков в России сегодня пошлина составляет 9-10%, тогда как российская продукция в те же страны сталкивается с пошлиной от 20%, сказал в эфире НСН сооснователь ателье мебели Mr.DOORS Максим Валецкий.
Ранее СМИ сообщили о том, что в России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран. Мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в кабмине РФ. Причина заключается в снижении на 6,9% собственного производства этой продукции в 2025 году и риске ухудшения динамики в текущем году. При этом, по оценке Минпромторга, в 2026 году выпуск может вырасти на 1,5-2% при условии реализации мер поддержки. Валецкий отметил, что обсуждается диапазон пошлины 35-50%.
«Обсуждаемые на уровне правительства заградительные пошлины — не запрет входа на российский рынок и ослабление на нем конкуренции. Речь идет о том, что мы рассчитываем на игру "по правилам". Например, для большинства иностранных поставщиков в России сейчас действует пошлина в размере 9-10%, тогда как российская продукция в те же страны может зайти, преодолев пошлину в 20% и более. Речь лишь о справедливости и зеркальности условий с иностранными производителями, в том числе из дружественных стран. Здоровая политика протекционизма, известная еще со времен правления Петра I. Для конечного покупателя иностранной продукции повышение пошлин почти наверняка означает рост цен. Импортная мебель может подорожать примерно на величину самой пошлины, а обсуждаемый диапазон - это 35-50%», — сказал собеседник НСН.
Ранее застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин рассказал НСН, что стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%.
