У России есть усовершенствованная модель дальнемагистрального лайнера Ил-96-400, однако заказов на него от авиакомпаний пока немного, так как сейчас для международных перевозок в основном используются Boeing и Airbus. Об этом НСН рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

В России указали на нехватку отечественного дальнемагистрального лайнера. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Он отметил, что в РФ есть ИЛ-96-300 и был ИЛ-96-400, однако у него нет современных двигателей, так что по экономическим характеристикам он сильно уступает западным аналогам. Пантелеев раскрыл, что над ИЛ-96-400 сейчас все еще надо продолжать работу.

«ИЛ-96 выпускались в интересах государственных заказчиков. Поэтому при наличии заказа со стороны коммерческой авиакомпании такие самолеты можно было бы строить. Но авиакомпании сейчас не делают заказы на такую технику. Напомню, что самолет ИЛ-96-300, который серийно выпускался и ранее летал в парке российских авиакомпаний, сейчас уже прошел модернизацию. Создана модель ИЛ-96-400. Она имеет удлиненный фюзеляж, увеличенную вместимость, что благоприятно сказывается на эффективности с точки зрения себестоимости перевозки одного пассажира. Работу над этим лайнером необходимо продолжать, чтобы довести его пассажирскую версию до сертификации. А вот спроса со стороны авиакомпании на эту модель недостаточно», - подытожил он.