«Нет заказов!»: Почему в России нет российского дальнемагистрального лайнера
Дальнемагистральные самолеты нужны в РФ только для перелетов из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток, в остальном - для международных перевозок, заявил НСН Олег Пантелеев.
У России есть усовершенствованная модель дальнемагистрального лайнера Ил-96-400, однако заказов на него от авиакомпаний пока немного, так как сейчас для международных перевозок в основном используются Boeing и Airbus. Об этом НСН рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
В России указали на нехватку отечественного дальнемагистрального лайнера. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Он отметил, что в РФ есть ИЛ-96-300 и был ИЛ-96-400, однако у него нет современных двигателей, так что по экономическим характеристикам он сильно уступает западным аналогам. Пантелеев раскрыл, что над ИЛ-96-400 сейчас все еще надо продолжать работу.
«ИЛ-96 выпускались в интересах государственных заказчиков. Поэтому при наличии заказа со стороны коммерческой авиакомпании такие самолеты можно было бы строить. Но авиакомпании сейчас не делают заказы на такую технику. Напомню, что самолет ИЛ-96-300, который серийно выпускался и ранее летал в парке российских авиакомпаний, сейчас уже прошел модернизацию. Создана модель ИЛ-96-400. Она имеет удлиненный фюзеляж, увеличенную вместимость, что благоприятно сказывается на эффективности с точки зрения себестоимости перевозки одного пассажира. Работу над этим лайнером необходимо продолжать, чтобы довести его пассажирскую версию до сертификации. А вот спроса со стороны авиакомпании на эту модель недостаточно», - подытожил он.
Также собеседник НСН раскрыл, какие альтернативы дальнемагистральным лайнерам сейчас есть в России.
«Сегодня в парке российских авиакомпаний именно для коммерческих перевозок используются самолеты Boeing и Airbus. Это А-330 и А-350 европейского производства и Boeing 747, 767, 777 американского производства. Кроме того, в некоторой мере замещать широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты можно, реализуя схему с полетами с пересадкой в одном из сибирских хабов. Так, например, можно добраться во многие пункты назначения на Дальнем Востоке, пользуясь стыковками в Красноярске и Новосибирске», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, внутри страны дальнемагистральные самолеты в целом не очень востребованы.
«Внутри страны широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты в первую очередь востребованы при полетах из Москвы на Дальний Восток. Но в любом случае спрос на внутренних линиях будет умерен. Значительно расширяется потенциал их использования на международных перевозках», - рассказал он.
При этом эксперт отметил, что для того, чтобы окупить программу создания дальнемагистрального самолета нового поколения, недостаточно спроса со стороны только лишь российских авиакомпаний.
«Поэтому необходимо либо создавать продукт, конкурентоспособный на мировом рынке, либо разделять расходы по созданию такого самолета с другими странами, которые по ряду причин не хотят быть зависимыми от поставок авиатехники от западных производителей», - отметил он.
Ранее стало известно, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в России в 2026 году может вырасти на 5-7%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
