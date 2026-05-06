Ранее СМИ сообщили о том, что в России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран. Мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в кабмине РФ. Причина заключается в снижении на 6,9% собственного производства этой продукции в 2025 году и риске ухудшения динамики в текущем году. При этом, по оценке Минпромторга, в 2026 году выпуск может вырасти на 1,5-2% при условии реализации мер поддержки. Валецкий отметил, что мебель из Германии и Италии составляет порядка 30% от всего импорта.

«После дружественных Китая и Белоруссии следующие места по количеству ввозимой в Россию мебели занимают страны Европы (Италия, Германия), чья продукция, по данным профессиональных сообществ, занимает порядка 30% от всего импорта мебели. Мебель иностранного производства более широко представлена в России в таких сегментах, как средний и премиум. Однако после 2022 года крупнейшие российские производители успели сориентироваться, адаптироваться к динамике рынка, модернизировать производство и упрочнить свои позиции в этих сегментах на правах заслуженных хозяев», — сказал собеседник НСН.

Он также назвал главные причины сдерживания развития отечественной мебельной отрасли.

«Главные триггеры развития отечественной мебельной отрасли сегодня — это сохраняющаяся зависимость от импортных комплектующих и оборудования, дорогие кредиты, дефицит квалифицированных кадров, рост себестоимости из-за цен на материалы и логистику», — добавил эксперт.

Ранее застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин рассказал НСН, что стоимость стройматериалов за 2025 год увеличилась на 10-15%, рост цен на рабочую силу составил около 30%.

