Политолог назвал причину сворачивания американской операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп был вынужден прекратить операцию «Эпическая ярость» против Ирана в связи с юридическими препятствиями. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Ленте.ру».
Он обратил внимание на проявление эффекта TACO — Трамп отступает при столкновении с серьезным противодействием. Эта закономерность, по его словам, прослеживается как в признании провала «Эпической ярости», так и в быстром сворачивании операции «Свобода» по разблокированию Ормузского пролива, которая продлилась менее суток.
Дудаков напомнил, что американский лидер может осуществлять военные действия без санкции Конгресса исключительно в двухмесячный срок. Продлевать эти полномочия никто не намерен, поскольку конфликт с Ираном не пользуется поддержкой среди граждан США.
Юристы администрации пытаются найти правовые лазейки, утверждая, что отсчет времени приостановлен после объявления перемирия, однако в реальности таких возможностей у Трампа нет.
Операция «Свобода» не продержалась и суток: американские корабли предприняли попытку прорвать иранскую блокаду в Ормузском проливе, но безуспешно.
Один из контейнеровозов отключил транспондер и попытался пройти, однако был поражен иранской противокорабельной ракетой и остановился. США отошли, осознавая, что следующие удары могут быть направлены уже на их военные суда, что будет катастрофой лично для американского президента
Ранее Трамп сделал заявление, что США завершат операцию «Эпическая ярость» при согласии Ирана на сделку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Врач предупредила россиян об опасности храпа во сне
- США атаковали иранский танкер в районе Оманского залива
- В РФ предложили расширить один тип налоговых вычетов для бабушек и дедушек
- «Нет заказов!»: Почему в России нет российского дальнемагистрального лайнера
- Политолог назвал причину сворачивания американской операции против Ирана
- Добыча нефти странами ОПЕК упала до 36-летнего минимума
- Эксперт назвал способы отличить настоящие отзывы на товары от накрученных
- Познер назвал революционером ушедшего из жизни основателя CNN
- В РФ предложили меры борьбы с мошенничеством против пенсионеров
- «Был готов доклад!»: Сокуров раскрыл, почему не поедет на Венецианскую биеннале