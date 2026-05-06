Политолог назвал причину сворачивания американской операции против Ирана

Дудаков напомнил, что американский лидер может осуществлять военные действия без санкции Конгресса исключительно в двухмесячный срок. Продлевать эти полномочия никто не намерен, поскольку конфликт с Ираном не пользуется поддержкой среди граждан США.

Юристы администрации пытаются найти правовые лазейки, утверждая, что отсчет времени приостановлен после объявления перемирия, однако в реальности таких возможностей у Трампа нет.

Операция «Свобода» не продержалась и суток: американские корабли предприняли попытку прорвать иранскую блокаду в Ормузском проливе, но безуспешно.

Один из контейнеровозов отключил транспондер и попытался пройти, однако был поражен иранской противокорабельной ракетой и остановился. США отошли, осознавая, что следующие удары могут быть направлены уже на их военные суда, что будет катастрофой лично для американского президента

Ранее Трамп сделал заявление, что США завершат операцию «Эпическая ярость» при согласии Ирана на сделку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

