Посол РФ сообщил о давлении Евросоюза на организаторов Венецианской биеннале

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что Россию огорчает грубое давление Евросоюза на Италию и руководство Венецианской биеннале. Об этом дипломат сообщил РЕН ТВ.

Парамонов отметил, что представители Брюсселя демонстрируют особую нетерпимость и жесткость в применении санкций, когда речь идет об участии России в культурных мероприятиях.