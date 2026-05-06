Посол РФ сообщил о давлении Евросоюза на организаторов Венецианской биеннале
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что Россию огорчает грубое давление Евросоюза на Италию и руководство Венецианской биеннале. Об этом дипломат сообщил РЕН ТВ.
Парамонов отметил, что представители Брюсселя демонстрируют особую нетерпимость и жесткость в применении санкций, когда речь идет об участии России в культурных мероприятиях.
Посол пояснил, что российская экспозиция открывается, однако в полном объеме проект можно будет увидеть только в рамках предпоказа биеннале. С 9 мая содержание выставки станет доступно зрителям исключительно в видеоформате.
Дипломат подчеркнул, что ответственность за ограничения лежит не на Италии и организаторах мероприятия, поскольку страны Евросоюза вынуждены соблюдать санкционные решения, утвержденные на наднациональном уровне.
Между тем режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что его отсутствие на Венецианской биеннале связано исключительно с логистическими сложностями.
Горячие новости
- МИД РФ предупредил дипмиссии об угрозах Киева нанести удар 9 Мая
- Зеркально и справедливо? Иностранная мебель подорожает на 50% из-за пошлин
- «30% из Европы»: Что мешает развиваться российской мебельной отрасли
- Эксперт по этикету назвала нарушение протокола в прощании Макрона и Пашиняна
- Посол РФ сообщил о давлении Евросоюза на организаторов Венецианской биеннале
- Врач предупредила россиян об опасности храпа во сне
- США атаковали иранский танкер в районе Оманского залива
- В РФ предложили расширить один тип налоговых вычетов для бабушек и дедушек
- «Нет заказов!»: Почему в России нет российского дальнемагистрального лайнера
- Политолог назвал причину сворачивания американской операции против Ирана