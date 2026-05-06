Посол РФ сообщил о давлении Евросоюза на организаторов Венецианской биеннале

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что Россию огорчает грубое давление Евросоюза на Италию и руководство Венецианской биеннале. Об этом дипломат сообщил РЕН ТВ.

Парамонов отметил, что представители Брюсселя демонстрируют особую нетерпимость и жесткость в применении санкций, когда речь идет об участии России в культурных мероприятиях.

Италии предсказали ссору с Евросоюзом из-за Венецианского биеннале

Посол пояснил, что российская экспозиция открывается, однако в полном объеме проект можно будет увидеть только в рамках предпоказа биеннале. С 9 мая содержание выставки станет доступно зрителям исключительно в видеоформате.

Дипломат подчеркнул, что ответственность за ограничения лежит не на Италии и организаторах мероприятия, поскольку страны Евросоюза вынуждены соблюдать санкционные решения, утвержденные на наднациональном уровне.

Между тем режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что его отсутствие на Венецианской биеннале связано исключительно с логистическими сложностями.

ФОТО: ТАСС / Sipa USA / IPA
