Эксперт по этикету назвала нарушение протокола в прощании Макрона и Пашиняна

Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова оценила длительное дружеское прощание президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна как не соответствующее нормам делового поведения для политиков такого уровня. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Она обратила внимание, что в деловом этикете действует запрет на прикосновения между коллегами, за исключением рукопожатий. Объятия, поцелуи и прогулки под руку считаются недопустимыми в официальном протоколе.

Холгова отметила, что человеческий фактор и личные симпатии могут объяснять такие жесты, однако при высоком статусе участников подобные вольности лучше не допускать на публике.

По словам эксперта, если взаимодействие происходит без присутствия журналистов и камер, политики могут позволить себе более неформальное общение. В присутствии СМИ достаточно ограничиться рукопожатием и доброжелательным тоном.

Макрон и Пашинян после визита в Ереван долго обнимаются и обмениваются жестами в виде сердечек, что вызвало обсуждение в контексте протокольных норм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA
