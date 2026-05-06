Эксперт по этикету назвала нарушение протокола в прощании Макрона и Пашиняна
Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова оценила длительное дружеское прощание президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна как не соответствующее нормам делового поведения для политиков такого уровня. Об этом она рассказала «Ленте.ру».
Она обратила внимание, что в деловом этикете действует запрет на прикосновения между коллегами, за исключением рукопожатий. Объятия, поцелуи и прогулки под руку считаются недопустимыми в официальном протоколе.
Холгова отметила, что человеческий фактор и личные симпатии могут объяснять такие жесты, однако при высоком статусе участников подобные вольности лучше не допускать на публике.
По словам эксперта, если взаимодействие происходит без присутствия журналистов и камер, политики могут позволить себе более неформальное общение. В присутствии СМИ достаточно ограничиться рукопожатием и доброжелательным тоном.
Макрон и Пашинян после визита в Ереван долго обнимаются и обмениваются жестами в виде сердечек, что вызвало обсуждение в контексте протокольных норм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
