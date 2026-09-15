Зеленский уволил генпрокурора Украины Кравченко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, сообщают украинские СМИ.
До этого Верховная Рада утвердила отставку чиновника подавляющим большинством голосов — за прекращение полномочий проголосовали 317 народных депутатов.
Кравченко подал заявление об уходе 7 сентября на фоне громкого расследования Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, раскрывших преступную схему в офисе генпрокурора по «крышеванию» сети мошеннических кол-центров.
Сам Кравченко назвал свою отставку «политическим решением», пояснив, что не хочет, чтобы должность использовалась как инструмент политического противостояния. При этом расследование антикоррупционных органов поставило под сомнение деятельность всего ведомства и вызвало серьезный резонанс в украинском обществе.
Временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины назначен Максим Крым, ранее занимавший пост заместителя Кравченко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на украинские СМИ.
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