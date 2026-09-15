Отсутствие признания и похвалы со стороны руководства может стать причиной ухода сотрудников из компании, рассказала «Абзацу» HR-эксперт Зулия Лоикова. По её словам, это не просто личная обида, а обоснованный с точки зрения психологии фактор, который ведет к выгоранию и потере мотивации. Мурадян объяснил, как распознать несовместимость с корпоративной культурой, когда отсутствие благодарности — не просто досадная мелочь, а реальный риск для вашего состояния.

«Это самостоятельный фактор, хотя, на мой субъективный взгляд, это вопрос внутренней мотивации каждого человека. Если ты самодостаточен, тебе не нужно какое‑то внешнее "подпитывание", чтобы чувствовать себя нужным и важным. Конечно, любой фактор может стать последней каплей. Выгорание — это накопленный эффект множества факторов, и отсутствие признания на работе, безусловно, один из них. Можно прямо сказать руководителю: "Для меня важно, чтобы было вот так‑то и так‑то. Когда вы делаете это, я мотивирован работать быстрее, выше, сильнее". Далее важно понимать: если в корпоративной культуре есть практика благодарности сотрудникам — это здорово. Если нет, и вы — чувствительная натура, возможно, такая среда вам не подходит. Если в компании нет HR‑специалиста, который занимается внутренними коммуникациями, а для вас этот аспект важен, то, скорее всего, такая компания просто не соответствует вашим ожиданиям», — сказал собеседник НСН.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сказал НСН, что молодое поколение в отличие от более взрослых людей выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе, поэтому тренд на увольнение при выгорании более характерен для зумеров.

