Юрист раскрыл способы подтверждения устных договоренностей

Устная договоренность сохраняет юридическую силу сделки, однако в случае спора сторонам приходится доказывать достигнутые условия. Соответствующие разъяснения «Газете.Ru» дал юрист Никита Ивкин.

Эксперт уточнил, что исключения касаются сделок, для которых закон прямо требует письменной или нотариальной формы — продажи недвижимости, поручительства и залога. Если человек передал деньги знакомому в долг, а средства не были возвращены, отсутствие расписки не закрывает путь к взысканию.

Суды принимают в качестве доказательств переписку в мессенджерах, электронную почту и банковские переводы, однако показания свидетелей не учитываются при суммах свыше 10 тысяч рублей или сделках с юридическими лицами.