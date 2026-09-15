Юрист раскрыл способы подтверждения устных договоренностей
Устная договоренность сохраняет юридическую силу сделки, однако в случае спора сторонам приходится доказывать достигнутые условия. Соответствующие разъяснения «Газете.Ru» дал юрист Никита Ивкин.
Эксперт уточнил, что исключения касаются сделок, для которых закон прямо требует письменной или нотариальной формы — продажи недвижимости, поручительства и залога. Если человек передал деньги знакомому в долг, а средства не были возвращены, отсутствие расписки не закрывает путь к взысканию.
Суды принимают в качестве доказательств переписку в мессенджерах, электронную почту и банковские переводы, однако показания свидетелей не учитываются при суммах свыше 10 тысяч рублей или сделках с юридическими лицами.
При передаче наличных средств доказательством послужит аудиозапись разговора, в которой должник признает обязательства или просит об отсрочке платежа. Верховный Суд РФ еще в 2016 году подтвердил допустимость подобных материалов даже при отсутствии согласия второй стороны на запись.
«Главная рекомендация — после важного разговора фиксировать договоренности письменно в свободной форме: отправить собеседнику сообщение с условиями, попросить подтвердить их и сделать скриншоты», — посоветовал Ивкин.
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