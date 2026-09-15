Юрист предупредил об опасности записок под лобовым стеклом авто

Первая схема строится на создании срочности — злоумышленники звонят и сообщают о готовящейся эвакуации или повреждении авто. Пока владелец спускается во двор, его квартира или рабочий кабинет остаются без присмотра, а быстрое появление человека подтверждает мошенникам правильность собранной информации.

Вторая схема позволяет получить доступ к личным аккаунтам жертвы. Преступники представляются сотрудниками парковки или страховыми агентами, ссылаются на оставленную записку и выманивают одноразовые коды из SMS. «Захваченная учетная запись уходит вместе с перепиской и привязанными документами», — подчеркнул Олифир.

Через банковские приложения по номеру телефона мошенники узнают имя, отчество и перечень финансовых организаций, где у человека открыты счета, после чего ведут разговор с обращением по имени для повышения доверия.

Между тем в МВД РФ предупредили о мошенничестве с аккаунтами на портале «Госуслуги»: аферисты пытаются завладеть данными от аккаунтов , действуя по сценарию с обратным звонком якобы на «горячую линию», предупреждает RT.

