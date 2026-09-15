Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА за день

В течение дня, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны РФ.

Над Россией сбили 222 беспилотника ВСУ

По данным военного ведомства, воздушные цели были поражены ПВО над территориями сразу нескольких российских регионов. В частности, дроны уничтожены в небе над Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областями.

Отдельные БПЛА перехватили над Республикой Крым, а также в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, уточнили в пресс-службе МО РФ.

Ранее в Минобороны рассказали, что российская армия поразила в порту Черноморск паром, доставлявший грузы для ВСУ, сообщает RT со ссылкой на сводку оборонного ведомства.

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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