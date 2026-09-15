Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА за день
В течение дня, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны РФ.
По данным военного ведомства, воздушные цели были поражены ПВО над территориями сразу нескольких российских регионов. В частности, дроны уничтожены в небе над Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областями.
Отдельные БПЛА перехватили над Республикой Крым, а также в воздушном пространстве над акваторией Черного моря, уточнили в пресс-службе МО РФ.
Ранее в Минобороны рассказали, что российская армия поразила в порту Черноморск паром, доставлявший грузы для ВСУ, сообщает RT со ссылкой на сводку оборонного ведомства.
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