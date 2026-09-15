Зарплаты поваров в российском общепите выросли на 38% за год
Российский рынок общественного питания столкнулся с острым кадровым голодом и резким ростом заработных плат сотрудников. Соответствующие данные предоставили «Газете.Ru» представители аутсорсинговой компании Mega-Personal.
В 2026 году средние доходы работников отрасли увеличились на 38% и достигли 70 тысяч рублей. Повара с опытом от одного до трех лет стали получать в среднем 85 тысяч рублей, что на 55% превышает показатели прошлого года.
В Москве уровень зарплат превышает 90 тысяч, а су-шефам и шеф-поварам предлагают от 120 до 280 тысяч рублей. В топовых столичных заведениях доходы кулинаров могут достигать 500 тысяч рублей.
В регионах показатели скромнее, но также демонстрируют устойчивый рост. В Краснодарском крае повара зарабатывают около 60 тысяч рублей, в Свердловской области — порядка 55 тысяч. Диапазон предложений варьируется от 50 до 250 тысяч рублей в премиальном сегменте.
Но зарплаты растут не только в общепите. Как сообщает RT, оплата труда работников складов в Московском регионе за год выросла на 5,2% и достигла в среднем 115,4 тысяч рублей в месяц.
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