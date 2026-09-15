Зарплаты поваров в российском общепите выросли на 38% за год

В Москве уровень зарплат превышает 90 тысяч, а су-шефам и шеф-поварам предлагают от 120 до 280 тысяч рублей. В топовых столичных заведениях доходы кулинаров могут достигать 500 тысяч рублей.

В регионах показатели скромнее, но также демонстрируют устойчивый рост. В Краснодарском крае повара зарабатывают около 60 тысяч рублей, в Свердловской области — порядка 55 тысяч. Диапазон предложений варьируется от 50 до 250 тысяч рублей в премиальном сегменте.

Но зарплаты растут не только в общепите. Как сообщает RT, оплата труда работников складов в Московском регионе за год выросла на 5,2% и достигла в среднем 115,4 тысяч рублей в месяц.

