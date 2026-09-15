Эксперт рассказал о скрытых факторах снижения кредитного рейтинга
Многие россияне уверены, что качество кредитной истории зависит исключительно от своевременного погашения задолженностей, однако финансовые организации оценивают поведение заемщика гораздо шире.
О трех неочевидных привычках, способных испортить репутацию клиента, «Газете.Ru» рассказал Роман Лесовой, начальник отдела развития кредитных продуктов розничного бизнеса банка Хлынов. Первой опасной привычкой эксперт назвал массовую подачу заявок одновременно в несколько банков. Каждое обращение фиксируется в системе, а большое количество запросов за короткий период расценивается как признак финансовых трудностей.
Второй проблемой становится накопление чрезмерных кредитных обязательств, включая рассрочки и кредитные карты, что повышает показатель долговой нагрузки даже при своевременных платежах.
Третья привычка связана с хранением «про запас» неиспользуемых кредитных карт — банки учитывают не только фактическую задолженность, но и доступные лимиты, поэтому ненужные продукты лучше официально закрывать.
Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в беседе с НСН объяснил, почему банки стали чаще выдавать россиянам кредитные карты.
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