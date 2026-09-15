Эксперт рассказал о скрытых факторах снижения кредитного рейтинга

Второй проблемой становится накопление чрезмерных кредитных обязательств, включая рассрочки и кредитные карты, что повышает показатель долговой нагрузки даже при своевременных платежах.

Третья привычка связана с хранением «про запас» неиспользуемых кредитных карт — банки учитывают не только фактическую задолженность, но и доступные лимиты, поэтому ненужные продукты лучше официально закрывать.

Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в беседе с НСН объяснил, почему банки стали чаще выдавать россиянам кредитные карты.

