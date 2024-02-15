Дима Билан заявил, что хочет создать свой вокальный конкурс

По его словам, уже «впору делать свои конкурсы».

«Я думаю создать что-то собственное, что-то особенное, может связанное с каким-то особенным вокалом, где будет подспудно какая-то благотворительная история», - сказал он в разговоре с ТАСС.

Кроме того, артист также отметил, что с удовольствием бы подумал над принятием участия в международном конкурсе песен «Интервидение», если его пригласят.

Ранее в Crocus City Hall в Москве прошел большой сольный концерт Димы Билана. Концерт открылся небольшим фрагментом документального фильма, в котором Билан рассказывал о своем творческом пути, передает «Радиоточка НСН».

