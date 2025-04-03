Россиянка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над Дианой Шнайдер в матче третьего круга турнира WTA 500 в Чарльстоне. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 30-летней Александровой, посеянной под девятым номером.

В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и бельгийкой Элизой Мертенс.

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Шнайдер 21 год, она занимает 14-е место в рейтинге WTA и имеет четыре титула в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open-2024. Александрова располагается на 26-й строчке мирового рейтинга, на ее счету пять трофеев WTA. В 2021 году она помогла сборной России выиграть Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Чарльстоне проходит на грунтовых кортах, его призовой фонд составляет около $1 млн. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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