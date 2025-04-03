Россиянка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над Дианой Шнайдер в матче третьего круга турнира WTA 500 в Чарльстоне. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 30-летней Александровой, посеянной под девятым номером.

В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и бельгийкой Элизой Мертенс.