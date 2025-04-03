В России расширят эксперимент по сбору биометрии у мигрантов
Эксперимент по дактилоскопии и фотофиксации иностранцев при въезде в Россию будет распространен на новые пункты пропуска, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.
По его словам, вопрос о финансировании расширения проекта обсуждался на площадке правительства две недели назад.
С 1 декабря 2024 года эксперимент проводится в трех московских аэропортах (за исключением Внуково, который присоединится в мае), а также на автомобильном пункте «Маштакова» в Оренбургской области.
Горовой уточнил, что с момента запуска системы было выявлено около 13 тысяч человек, пытавшихся незаконно въехать в Россию. Под действие эксперимента не подпадают граждане Белоруссии и сотрудники дипломатических миссий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru