В России расширят эксперимент по сбору биометрии у мигрантов

Эксперимент по дактилоскопии и фотофиксации иностранцев при въезде в Россию будет распространен на новые пункты пропуска, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

По его словам, вопрос о финансировании расширения проекта обсуждался на площадке правительства две недели назад.