В России расширят эксперимент по сбору биометрии у мигрантов

Эксперимент по дактилоскопии и фотофиксации иностранцев при въезде в Россию будет распространен на новые пункты пропуска, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

По его словам, вопрос о финансировании расширения проекта обсуждался на площадке правительства две недели назад.

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С 1 декабря 2024 года эксперимент проводится в трех московских аэропортах (за исключением Внуково, который присоединится в мае), а также на автомобильном пункте «Маштакова» в Оренбургской области.

Горовой уточнил, что с момента запуска системы было выявлено около 13 тысяч человек, пытавшихся незаконно въехать в Россию. Под действие эксперимента не подпадают граждане Белоруссии и сотрудники дипломатических миссий, передает «Радиоточка НСН».

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