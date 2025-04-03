Мужчина, пострадавший от медведя в Подмосковье, находится в реанимации
Мужчина, ставший жертвой нападения медведя в подмосковном городском округе Шаховская, находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, инцидент произошел в четверг, когда мужчина был атакован медведем.
С помощью МЧС и егерей пострадавшего удалось найти, после чего его эвакуировали в больницу с использованием вертолета санитарной авиации. Пациента доставили в Красногорскую больницу, где его приняла мультидисциплинарная бригада врачей.
Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи проводят необходимые обследования и готовят его к операции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы комплексы, которые подойдут для ударов по бункерам Зеленского
- С территории курского приграничья с начала марта эвакуировали 709 человек
- Пожар в ресторане «Фергана» в центре Москвы ликвидирован
- Мужчина, пострадавший от медведя в Подмосковье, находится в реанимации
- Сибига обеспокоен снижением внимания СМИ к ситуации на Украине
- Курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах
- Генерал НАТО усомнился в возможностях ВСУ перейти в крупное наступление
- ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области
- Россиянка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне
- Самолеты, летевшие в Сочи, направлены на запасные аэродромы из-за тумана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru