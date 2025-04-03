Мужчина, пострадавший от медведя в Подмосковье, находится в реанимации

С помощью МЧС и егерей пострадавшего удалось найти, после чего его эвакуировали в больницу с использованием вертолета санитарной авиации. Пациента доставили в Красногорскую больницу, где его приняла мультидисциплинарная бригада врачей.

Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи проводят необходимые обследования и готовят его к операции, передает «Радиоточка НСН».

