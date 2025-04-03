Мужчина, пострадавший от медведя в Подмосковье, находится в реанимации

Мужчина, ставший жертвой нападения медведя в подмосковном городском округе Шаховская, находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, инцидент произошел в четверг, когда мужчина был атакован медведем.

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С помощью МЧС и егерей пострадавшего удалось найти, после чего его эвакуировали в больницу с использованием вертолета санитарной авиации. Пациента доставили в Красногорскую больницу, где его приняла мультидисциплинарная бригада врачей.

Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи проводят необходимые обследования и готовят его к операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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